Hace unos días, EVIL, el retador oficial por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, solicitó que su lucha contra Jon Moxley en Dominion 6.9 tuviera una estipulación especial.

► La propuesta de EVIL fue aceptada.

Esto fue el en curso de una entrevista que el sitio web oficial de NJPW le hizo al polémico líder de House of Torture. Hace unas horas, la empresa del león dio a conocer que esta propuesta ha sido avalada por lo que el duelo titular se dirimirá en un death match de leñadores, donde estarán presentes los miembros de HOT, así como Shota Unimo, de parte de Moxley.

El evento tendrá luchar en el Osaka-jo Hall albergará a Dominion el domingo 9 de junio.

OFFICIAL EVIL's demand for the stipulation was accepted, and his challenge to Jon Moxley's IWGP World Heavyweight title will be in a Lumberjack Match!https://t.co/xpRrCioUSU#njpw #njdominion pic.twitter.com/jd2KvrHfCv — NJPW Global (@njpwglobal) June 1, 2024

El cartel va como sigue:

NJPW «DOMINION 6.9 IN OSAKA-JO HALL ~ BEST OF THE SUPER JR. 31 FINALS», 09.06.2024

Osaka Castle Hall

– IWGP Tag Team Title y STRONG Openweight Tag Team Title, 4 Way Match: KENTA & Chase Owens (c, IWGP) vs. Hikuleo & El Phantasmo (c, STRONG) vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Shane Haste & Mikey Nicholls

– NJPW World TV Title: Jeff Cobb (c) vs. Tomohiro Ishii

– KOPW 2024: Yuya Uemura vs. Great-O-Khan

– NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. HENARE

– IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley AEW (c) vs. «King of Darkness» EVIL

– Best of the Super Jr. – Final: