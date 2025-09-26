Hiromu Takahashi, superestrella de New Japan Pro Wrestling, pasó varias semanas en Pro-Wrestling NOAH, donde se apoderó del Campeonato de Peso Jr. GHC e inicialmente tenía planeado enfrentar a Eita en Ryogoku Kokugikan el 11 de octubre.

► Hiromu Takahashi eligió exponer el título GHC en NJPW

Sin embargo, ayer 24 de septiembre, Hiromu Takahashi se presentó en la función «Road to Destruction» de NJPW, haciendo equipo con Shingo Takagi y Yota Tsuji. La tercia se enfrentó al BULLET CLUB War Dogs (David Finlay, Gabe Kidd y Taiji Ishimori).

Desafortunadamente cayeron cuando Ishimori aprovechó una distracción del réferi para aplicar un golpe bajo seguido de Gedo Clutch para ganar la lucha. Ishimori intentó decir algo al micrófono tras la decisión, pero Hiromu lo interrumpió. Molesto, Hiromu afirmó que hacía tiempo que no lo derrotaban así, por lo que no se conformaría con vencer a Ishimori en un combate individual especial en Kobe y exigió que el Campeonato de Peso Jr. GHC se pusiera en disputa.

Con esta decisión, Takahashi e Ishimori retomaron su encono, pero ahora con un título de por medio. Tuvieron que pasar 21 años para el que Campeonato de Peso Jr. GHC volviera a exponerse en un evento de NJPW. Esto sucedió el 27 de abril de 2004, cuando Jushin Thunder Liger, el monarca reinante, defendió el cinturón ante Kotaro Suzuki. Además, Ishimori ya ha tenido ese cinturón en su poder en tres ocasiones, la última en 2017, por lo que la posibilidad de poseerlo una cuarta vez le resulta muy tentador.

Mientras tanto, NOAH ya dio su aval para la lucha y ahora Eita esperará al ganador de la lucha entre Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori, para el evento del 11 de octubre en el Ryogoku Kokugikan a pesar de la oposición del retador.