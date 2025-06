Tras los resultados de «Dominion 6.15» del fin de semana, New Japan Pro Wrestling dio a conocer más combates para a función «Tahahashi Jam» que producirá Hiroshi Tanahashi en el Aichi Prefectural Gymnasium.

► Tres luchas de campeonato se suman a «Tahahashi Jam»

La función tendrá verificativo el 29 de junio en el Aichi Prefectural Gymnasium, al carte se sumaron tres encuentros de campeonato.

El flamante poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER, el kazajo Oleg Boltin, expondrá su cinturón contra el veterano Yuji Nagata. La elección del retador fue nominación del propio Boltin, señalando que Nagata es uno de sus ídolos de juventud y querido maestro por lo que le hace mucha ilusión exponer el cetro contra él.

El Phantasmo continúa con sus desafíos abiertos y en esta ocasión pondrá en disputa el Campeonato de la TV NJPW World contra algún oponente que decida aceptar el reto y ese se conocerá hasta el momento de efectuarse la lucha. Esta será la segunda ocasión en su segundo reinado que expone su título.

En el turno estelar se dará la tercera confrontación entre Hirooki Goto y Zacl Sabre Jr. por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. En su primer enfrentamiento, Goto derrotó a Sabre por el campeonato en The New Beginning en febrero, y ambos lucharon hasta llegar a un empate por doble pin en Resurgence el mes pasado en Ontario, California.

El cartel va como sigue:

NJPW «TANAHASHI JAM», 29.06.2025

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

0. Katsuya Murashima vs. Daiki Odashima

– NEVER Openweight Title – Hiroshi Tanahashi Produce Match – Overcome the Walls: Oleg Boltin (c) vs. Yuji Nagata

– Hiroshi Tanahashi Produce Match – Connecting the Bonds Beyond Time: Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Ryusuke Taguchi vs. Tatsumi Fujinami, Hiromu Takahashi y LEONA

– NJPW World TV Title, Open Challenge Match: El Phantasmo (c) vs. X

– Hiroshi Tanahashi Produce Match: Hiroshi Tanahashi y Naomichi Marufuji vs. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa

– IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Zack Sabre Jr.