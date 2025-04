New Japan Pro Wrestling hizo el anuncio oficial de la lucha por el Campeonato de Peso Jr. IWGP entre El Desperado y Templario, el luchador mexicano enmascarado del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Templario ante su gran oportunidad titular

Esta batalla será la estelar de la función «Wrestling Hizen no Kuni» que la empresa del león presentará el 29 de abril en el SAGA Arena, el estadio polivalente más grande de Kyushu. Esta será la primera presentación que NJPW hará en este recinto relativamente nuevo y que da nueva vida a la cultura deportiva de la ciudad de Saga.

El desafío de Templario se dio en el cierre de la gira «Road to Sakura Genesis 2025» luego de que El Desperado defendiera su cinturón por cuarta vez en su quinto reinado, ante Clark Connors. «El Guerrero León» retó al monarca a través de un mensaje vía video, manifestando sus intenciones por el cetro junior. Esta será la primera vez que ambos gladiadores se enfrenten en un combate individual. Además, Templario es Campeón Mundial de Peso Medio del CMLL.

Pero éste no será el único encuentro de campeonato en esa función ya que Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles) pondrán en disputa, por tercera vez, el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP respodiendo al desafío de Master Wato y YOH.

Además, Great-O-Khan defenderá el Campeonato de la TV NJPW World por primera vez concediendo revancha directa a El Phantasmo, el monarca precedente.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLING HIZEN NO KUNI 2025», 29.04.2025

SAGA Arena

1. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Tsunagu: Hiroshi Tanahashi vs. Masatora Yasuda

2. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

3. Yuya Uemura, Shota Umino, Taichi, Tomohiro Ishii y TAKA Michinoku vs. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI

4. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru vs. David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors y Taiji Ishimori

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi vs. Callum Newman, Francesco Akira y Jacob Austin Young

6. NJPW World TV Title: Great-O-Khan (c) vs. El Phantasmo

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vs. Master Wato y YOH

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. Templario