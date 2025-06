New Japan Pro Wrestling hizo oficial la siguiente defensa al Campeonato de Peso Jr. IWGP, donde El Desperado enfrentará a Kosei Fujita.

► Es oficial El Desperado vs Kosei Fujita

Luego de que El Desperado concretara la sexta defensa del título ante Jun Kasai de Freedoms en el evento especial «Death Pain Invitational», Kosei Fujita, quien luchó en esa misma función, retó al monarca reinante.

Kosei Fujita ganó el derecho a contender por el Campeonato de Peso Jr. IWGP tras declararse ganador del torneo «Best of the Super Jr. 32» y originalmente estaba planeado que su desafío se hiciera válido en «Dominion 6.15». Pero Fujita, el ganador más joven en la historia de esta competencia, decidió esperar a que El Desperado tuviera su enfrentamiento contra Kasai.

Esta será la segunda ocasión que ambos luchadores se enfrente por dicho título. La primera vez sucedió el 4 de febrero, en el Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Road To The New Beginning 2025», donde Fujita falló en su intento de apoderarse del cetro individual de la categoría de menos de 100 kg.

Dentro de la misma función de New Japan Soul, SHO y DOUKI expondrán el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP contra YOH y Master Wato; además Hiroshi Tanahashi se enfrentará a Tiger Mask, como parte de su gira de despedida del «Ace of Universe».