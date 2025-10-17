NJPW en su momento más delicado

2019 marcó el final de la era dorada de New Japan Pro-Wrestling en tiempos modernos. Desde entonces, la empresa más importante del país del sol naciente ha tenido dificultades para recuperar los estándares de excelencia que la definieron entre 2012 y 2019. Aunque NJPW sigue siendo una referencia mundial en cuanto a calidad en el ring, su aura, su impulso creativo y su capacidad de generar nuevas estrellas parecen haber disminuido. La sensación general es que la empresa ya no es la misma.

Uno de los factores más mencionados al analizar este declive es la formación de All Elite Wrestling en 2019. La nueva empresa de Tony Khan no solo revolucionó el panorama global de la lucha libre, sino que también se llevó a figuras claves que eran pilares de NJPW: Kenny Omega, Jay White, Kazuchika Okada y Will Ospreay, entre otros. La pérdida de tanto talento en un periodo corto generó un vacío que, hasta hoy, NJPW no ha logrado llenar del todo. Sin embargo, atribuir todos los problemas de la compañía únicamente a AEW sería simplificar demasiado la situación.

► Desde 2020, NJPW ha mostrado una notoria falta de confianza para apostar por el futuro

Embed from Getty Images

El booker principal, Gedo, parece indeciso respecto a quién debe liderar la siguiente gran etapa de la empresa. Aunque jóvenes como Yota Tsuji, Ren Narita y Shota Umino han sido bautizados como “los tres mosqueteros” de esta generación —un título con gran peso histórico dentro de la compañía—, su manejo ha sido inconsistente. A pesar de su potencial, NJPW no ha demostrado plena fe en ellos. En contraste, tuvieron que recurrir a Konosuke Takeshita, quien aunque es un excelente luchador, los fans nipones resienten el que NJPW lo haya rechazado cuando quería entrar a su dojo, así que tuvo que optar por ir a DDT, donde se convirtió en estrella. Es un luchador de DDT y de AEW el que ahora porta el título principal de NJPW.

Resulta irónico que esta sea la misma empresa que en 2012 se arriesgó con un joven Kazuchika Okada, un movimiento que transformó no solo a NJPW, sino a toda la industria. Hoy, Gedo enfrenta un dilema similar: apostar por la nueva generación o seguir dependiendo del pasado.

Otro aspecto crítico es la ausencia de un plan de sucesión claro tras la salida de Okada. Incluso durante su último año en NJPW, la empresa no mostró señales de preparar a su heredero natural. Tetsuya Naito fue una solución temporal, pero su propio desgaste físico y su salida reciente dejaron nuevamente un vacío en la cima. Si bien su eventual regreso parece probable, eso solo posterga un problema estructural: la falta de una figura consolidada que encarne el futuro.

► El tiempo apremia

Embed from Getty Images

El público japonés —y el internacional— está ansioso por una nueva figura que vuelva a encender la llama que Okada, Tanahashi y Naito mantuvieron viva durante una década. La generación actual tiene el talento, pero necesita una dirección clara y una narrativa que inspire.

NJPW tiene el legado, la infraestructura y la historia para volver a brillar. Pero ese resurgir solo será posible si Gedo y la directiva dejan atrás el miedo y apuestan, una vez más, por el riesgo que siempre caracterizó a la compañía en sus mejores años. El futuro no puede esperar más.