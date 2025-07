El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto donde New Japan Pro Wrestling concluyó su gira «New Japan Soul 2025» donde se expusieron dos campeonatos.

► New Japan Soul 2025 Daiki Nagai subió al ring después del segundo combate y expresó su interés en unirse a los tres exluchadores de LIJ (Hiromu Takahashi, Shing Takagi y Yota Tsuji) . Dijeron que ahora eran luchadores independientes y que si Nagai quería unirse, podía hacerlo.

La tercera lucha consistió en un duelo individual entre Hiroshi Tanahashi y Tiger Mask IV, quienes han forjado la historia de las divisiones de peso completo y junior en la empresa del león. Tiger superó la diferencia de físico con un Tiger Driver y un Avalanche Arm Whip. Luego, acorraló al talentoso luchador con una potente patada baja y una figura cuatro. Sin embargo, al final, Tanahashi ganó con un High Fly Flow tras tres Sling Blades consecutivos. Tras el combate, ambos intercambiaron un firme apretón de manos.

Se anunció que Hirooki Goto no recibió autorización médica para participar en el G1 Climax debido a que no se recuperó de una lesión en el codo. Por tal motivo se disputó un Gauntlet Match entre los perdedores de las luchas clasificatorias. De esta forma se enfrentaron Taichi, Tomohiro Ishii, Chase Owens y Satoshi Kojima. Taichi fue el último sobreviviente tras dar cuenta Tomohiro Ishii.

La semifinal fue una revancha directa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP entre los antiguos campeones YOH y Master Wato contra los actuales, SHO y DOUKI. Los retadores se lanzaron con valentía sobre los campeones. Sin embargo, SHO y DOUKI centraron sus ataques en las rodillas de Wato. Kanemaru y Yujiro irrumpieron hacia el final de la lucha. Yano eliminó los obstáculos, pero en el momento crucial, SHO golpeó las cabezas de YOH y Wato una tras otra con algo parecido a una placa de metal. Finalmente, DOUKI castigó a Wato con un suplex de la luna, y HOT defendió con éxito el título por primera vez.

En la batalla estelar, El Desperado, se enfrentó al ganador de «Best oh the Super Jr.», Kosei Fujita, en la séptima defensa del Campeonato de Peso Jr. IWGP. Fujita lanzó una furiosa embestida desde el principio. Sin embargo, Desperado contraatacó con contundentes rodillazos. Al llegar el clímax del combate, ambos se enfrentaron por el Neshin Special y la Número Dos. A medida que la situación cambiaba con cada instante, Desperado contrarrestó el lazo de pierna de Fujita con un tornillo dragón y lo capturó con el Número Dos. Fujita intentó escapar desesperadamente con una llave al brazo, pero Desperado lo bloqueó con la Número Dos modificada, lo que obligó a Fujita a rendirse.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN SOUL 2025», 06.07.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,489 Espectadores

0. Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

0. Katsuya Murashima y Daiki Nagai vencieron a Shoma Kato y Masatora Yasuda (8:21) con un Crab Hold de Nagai sobre Yasuda.

1. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shota Umino, Yuya Uemura, Oleg Boltin, Tomoaki Honma y Ryusuke Taguchi (8:38) con la EVIL de EVIL sobre Honma.

2. Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (9:50) con un Pumping Blaster de Tsuji sobre Jackson.

3. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi y Tiger Mask Debut 30th Anniversary Match: Hiroshi Tanahashi venció a Tiger Mask (9:39) con un High Fly Flow.

4. G1 Climax 35 Grupo A Participant Decision Gauntlet Match: Taichi venció a Tomohiro Ishii, Chase Owens y Satoshi Kojima

1) Chase Owens venció a Satoshi Kojima (16:45) con un Package Driver.

2) Taichi venció a Chase Owens (4:43) con un Figure-Four Jackknife Hold.

3) Taichi venció a Tomohiro Ishii (17:33) con la Black Mephisto.

5. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO y DOUKI (c) vencieron a YOH y Master Wato (13:53) con un Suplex de la Luna de DOUKI sobre Wato defendiendo el título.

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a Kosei Fujita (19:32) con la Numero Dos defendiendo el título