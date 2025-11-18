NJPW: El Desperado fuera de acción por lesión

New Japan Pro Wrestling dio a conocer mediante un comunicado que el luchador enmascarado El Desperado quedó fuera de acción debido a una lesión en la espalda.

► El Desperado se lesionó la espalda

Debido a esa lesión, El Desperado no pudo participar en el evento «Shimonoseki Impact ~ Umihibiki Kessen ~» que se celebró el domingo 16 de noviembre en la ciudad de Shimonoseki, en la prefectura de Yamaguchi.

Despy sería parte de la lucha estelar al lado de Hiroshi Tanahashi, Shota Umino y Yuya Uemura enfrentando a TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.). Su lugar fue ocupado por Katsushi Takemura, luchador retirado que fue compañero de dormitorio de Hiroshi Tanahashi en el Dojo de NJPW y que casualmente celebró su cumpleaños ese día.

No se dieron más detalles de la lesión, pero se espera que con unos días de reposo, El Desperado mejore de su molestia. El luchador está contemplado para competir en la edición 2025 de la World Tag League, donde su compañero de equipo será el gigante Shuji Ishikawa de Evolution. El torneo dará inicio el 20 de noviembre en el Korakuen Hall.