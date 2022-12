NJPW: El Campeonato KOPW tendrá cinturón

New Japan Pro Wrestling anunció que el trofeo del Campeonato King of Pro Wrestling (KOPW) tendrá su propio cinturón a partir de 2023.

Establecido por primera vez en 2020 por Kazuchika Okada, el título KOPW ha visto a sus poseedores defender su estado durante todo el año antes de que el nuevo año vea un nuevo campeón en disputa. Desde Toru Yano en 2020 y 2021, hasta Shingo Takagi en 2022, sus titulares han visto a los fanáticos votar por las estipulaciones nunca antes vistas en NJPW y a menudo en ningún otro lugar.

Sin embargo, el trofeo que representa el estatus de titular de KOPW no siempre ha sido tratado con prestigio y respeto. Desde pinturas en aerosol hasta destrucción total y recreación de bricolaje, es justo decir que el soporte KOPW necesitaba algo más duradero. Por ello, a partir de 2023, el titular tendrá el cinturón del Campeonato KOPW.

En la función de «Wrestle Kingdom 17» del 4 de enero en el Tokyo Dome se efectuará un New Japan Ranbo que determinará a los cuatro finalistas que se enfrentarán en New Year Dash! el 5 de enero. Este es el único combate revelado de esa función, el resto de los encuentros serán un misterio hasta el momento de su realización.

Wrestle Kingdom Kickoff updates!

OFFICIAL: The last four surviving members of the New Japan Ranbo will face off at New Year Dash for #KOPW2023!

Our opening exhibition now begins at 3:20PM local!

Updated preview: https://t.co/fV4cYNTR1N#njpw #njwk17 #njdash pic.twitter.com/TQmNmOl1Gv

— NJPW Global (@njpwglobal) December 26, 2022