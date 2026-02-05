NJPW: Drilla Moloney se lesiona, pero no suspende actividad

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que el luchador inglés Drilla Moloney sufrió una lesión en el tríceps derecho.

► Drilla Moloney resultó lesionado

La empresa del león confirmó también que la lesión ocurrió en el curso de la función «Road to the New Beginning del 3 de febrero, celebrada en Iwaki, Fukushima.

Luego de una exhaustiva revisión médica, se tomó la decisión de permitir que Moloney siguiera compitiendo en sus próximos combates de la gira. El continuar luchando en ese estado fue una petición del propio Moloney.

Sin embargo, la estrella inglesa será observado de cerca y monitoreado por todo el personal médico mientras continúa su competencia en el ring.

La declaración oficial que NJPW en su sitio web dice así:

Gracias por apoyar a New Japan Pro Wrestling. En el evento en vivo del 3 de febrero en Iwaki, Fukushima, Drilla Moloney sufrió una lesión en el tríceps derecho. Por petición propia, y tras consultar con el personal médico, Moloney competirá en todos los combates restantes de la gira Road to The New Beginning según lo programado. Moloney seguirá bajo estrecha supervisión de entrenadores y médicos de ring. NJPW le desea a Moloney una pronta recuperación y anima a los fans a seguir brindándole su apoyo.

El 7 de febrero, Moloney formará equipo con el campeón de Peso Completo IWGP y Campeón Global de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji; Daiki Nagao completa la tercia para enfrentar a Jake Lee, Great-O-Khan y Zane Jay del United Empire en función que tendrá lugar en Osaka.