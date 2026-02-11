NJPW: Drilla Moloney asegura su permanencia con la empresa

El luchador inglés Drilla Mloney confirmó su permanencia en New Japan Pro Wrestling.

► Drilla Moloney se queda en Japón

Luego de varios rumores donde se mencionaba su posible salida de la empresa del león, Drilla Moloney confirmó que firmó un nuevo contrato con la empresa del león.

Moloney participó en el evento de Osaka al lado de Shingo Takagi, quien retornó tras una lesión en la caja torácica. Dando continuidad a la disputa entre Unbound Co. y United Empire, se midieron ante Great-O-Khan y Henare.

Shingo Takagi fue emboscado por United Empire y recibió un golep en el costado, pero contraatacó con una serie de golpes al cuerpo. Junto con Moloney, quien continuó luchando a pesar de tener el brazo derecho lesionado, apoyó a Takagi con una serie de combinaciones, incluyendo una doble placa de hombro.

Sin embargo, cuando United Empire apuntó al brazo derecho de Moloney, este frenó repentinamente. Un imparable O-Khan usó una llave y una silla de acero para restringir los movimientos de Moloney, luego golpeó su brazo derecho con una silla y devolvió el golpe sobre Takagi.

Aun así, cuando Moloney asestó una decidida patada voladora a O-Khan, el espíritu de lucha de Takagi se encendió y lanzó un ataque feroz. Incluso contra dos oponentes, desató un DDT, un golpe completo y un lazo de dos brazos. O-Khan lo frenó con un sólido Lariat Ryukon.

Entonces Moloney y Takagi cambiaron de estrategia por el ataque conjunto Moloney golpeó a O-Khan mientra que Takagi se centró en HENARE. Éste fue rematado con un WAR DRAGONS combinado para llevarse la victoria.

Tras la lucha, Moloney tomó el micrófono y comenzó a hablar en japonés, agradeció a la afición por su apoyo en los últimos tres años, causando revuelo entre el público ya que pensaron que se trataba de una despedida. Entonces Moloney anunció que el contrato se firmó y continuará con NJPW. Takagi y los aficionados estallaron en júbilo.