NJPW: DOUKI reconquista campeonato

Continuando con la gira «Road to King of Pro Wrestling«, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall donde se expuso un campeonato.

► «Road to King of Pro Wrestling»

Hiromu Takahashi mostró su nuevo moviemiento final, el Trauma contra Gedo para dar la victoria a su equipo y declararse listo para su choque del fin de semana contra Eita en la magna función que NOAH presentará en el Sumo Hall.

Como previo al choque por el Campeonato de Parejas IWGP, Shota Umino se impuso a OSKAR. A pesar de la corpulencia del alemán, Umino mostró gran determinación que le permitió llevarse el triunfo.

La semifinal fue Yuya Uemura contra Yuto-Ice. Entre ambos luchadores hay historia ya que se enfrentaron en el debut de Yuto-Ice en 2021. En esta ocasión fue un choque reñido, con la fortaleza de Yuto-Ice contra los movimientos de sumisión de Uemura. Al final, fue Uemura quien capturó a su rival, a quien le aplicó un castigo al brazo que lo obligó a rendirse.

En la batalla estelar, DOUKI logró un sorpresivo cambio titular al arrebatarle el Campeonato de Peso Jr. IWGP a El Desperado. Esta fue su tercera batalla por el título y DOUKI buscaba reivindicarse tras lesionarse en Wrestle Kingdom 19 a los pocos minutos de comenzar el combate y el árbitro le otorgó el cinturón a El Desperado. DOUKI regresó de su lesión en junio, ganando el títulos de parejas jr con SHO. Sin embargo su objetivo seguía siendo el título individual. Durante la lucha, SHO intervino aprovechando una distracción del réferi, golpeando a Desperado con una arma, situación que aprovecho DOUKI para sacarle la rendición a su rival.

De esta manera, DOUKI comenzó su segundo reinado con el Campeonato de Peso Jr. IWGP y ahora reina como doble monarca en NJPW, sumando este cetro al Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP, que ostenta con SHO.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO KING OF PRO-WRESTLING 2025», 06.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,161 Espectadores

0. Masatora Yasuda y Zane Jay vencieron a Shoma Kato y Tatsuya Matsumoto (7:41) con un Crab Hold de Yasuda sobre Matsumoto.

1. Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vencieron a El Phantasmo y Jado (9:17) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Jado.

2. Drilla Moloney y Clark Connors vencieron a SANADA y Yoshinobu Kanemaru (4:20), cuando SANADA recibió la cuenta.

3. «King of Darkness» EVIL, Don Fale, SHO y Dick Togo vencieron a Oleg Boltin, Toru Yano, KUUKAI y Tiger Mask (7:30) con un Shock Arrow de SHO sobre Tiger.

4. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Titan vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo (7:08) con un Trauma de Takahashi sobre Gedo.

5. Special Singles Match: Shota Umino venció a OSKAR (16:04) con un Second Chapter.

6. Special Singles Match: Yuya Uemura venció a Yuto-Ice (15:29) con un Armlock.

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI venció a El Desperado (c) (17:17) con un Italian Stretch No. 32 – conquistando el título.