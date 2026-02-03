NJPW: Dos Young Lions tendrán su viaje al extranjero

Los Young Lions, Katsuya Murashima y Shoma Kato, campeón y subcampeón de la Young Lion Cup 2026, tendrá su viaje de preparación al extranjero.

► Katsuya Murashima y Shoma Kato viajarán al extranjero

Esto fue dado a conocer por New Japan Pro Wrestling, en lo que constituye el último paso en la preparación de un Young Lion antes de su ascenso oficial dentro de NJPW.

Katsuya Murashima y Shoma Kato fueron los finalistas del reactivado torneo Young Lion Cup 2026, luego de su debut en noviembre de 2023 tras una preparación inicial en el Dojo NJPW. Por ello, fueron considerados para su excusión internacional, con las empresas socias de NJPW, a fin de adquirir la experiencia suficiente para graduarse y recibir impulso dentro de la empresa del león.

En el caso de Murashima, ganador de la competencia, su despedida ocurrirá el 11 de febrero en el magno evento de Osaka; aún no se ha dado a conocer el destino de su viaje.

Caso contrario con Shoma Kato, quien se encaminará a México para una estancia con el CMLL. El joven luchador se sumará a la gira «Fantasticamania 2026» para sus tres últimas fechas (24,26 y 27 de febrero) a manera de despedida en Japón y de ahí se trasladará a México para una larga estadía.