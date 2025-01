New Japan Pro Wrestling dio a conocer que se suman dos combates de campeonato a los eventos de la gira «Road to The New Beginning»

► «Road to The New Beginning»

La gira «Road to the New Beginning 2025» comprenderá del 22 de enero al 4 de febrero con cinco funciones.

Para esta gira se anunció que se adiciona dos luchas de campeonato, para un total de tres combates titulares.

Para el 30 de enero en Sendai, Hiroshi Tanahashi, Oleg Boltin y Toru Yano expondrán por tercera ocasión el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, una vez más contra House of Torture (Ren Narita, SHO y Yujiro Takahashi), quienes se robaron los cinturones durante New Year Dash!

Para el 3 de febrero en el Korakuen Hall, El Phantasmo y Jeff Cobb volverán a verse las caras, con el Campeonato de la TV NJPEW World de por medio. Su duelo en «Battle in the Valley 2025» concluyó en doble conteo fuera, por lo que ELP pidió que sostuvieran un nuevo duelo, para decidir quien es el mejor.

Tras defender por primera vez el Campeonato de Peso Jr. IWGP en San José, California, El Desperado nominó a Kosei Fujita, uno de los luchadores que enfrentó en Wrestle Dynasty y que ya lo tenía en espaldas planas, pero tras la intervención de Taiji Ishimori, éste último logró el triunfo. Fujita se mostró molesto por esta intromisión de éste último, pero aún así también desafió al monarca junior.

Para su segunda defensa titular, El Desperado decidió conceder una oportunidad a Fujita, a quien considera un joven impetuoso y que puede brindar una lucha interesante. Ellos chocarán el 4 de febrero, cerrando la gira.

NJPW, 22.01.2025

Tokyo Korakuen Hall

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Kei (Tsunagu): Hiroshi Tanahashi vs. Shoma Kato

NJPW, 23.01.2025

Tokyo Korakuen Hall[/B]

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Kei (Tsunagu): Hiroshi Tanahashi vs. Katsuya Murashima

– Special Singles Match: YOSHI-HASHI vs. Ryohei Oiwa

NJPW, 30.01.2025

Sendai Sun Plaza Hall[/B]

– NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin (c) vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

NJPW, 03.02.2025

Tokyo Korakuen Hall

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Kei (Tsunagu): Hiroshi Tanahashi vs. Daiki Nagai

– NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. Jeff Cobb

NJPW, 04.02.2025

Tokyo Korakuen Hall

– Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vs. Togi Makabe y Shoma Kato

– IWGP Jr Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. Kosei Fujita