NJPW: «Detonation 2022» Día 3

El episodio 120 de la edición semanal de NJPW Strong transmitió la tercera edición de «Detonation» desde la sede en Los Ángeles, California.

► «Detonation 2022» Día 3

En el primer combate, apareció BATEMAN, el líder del Stray Dog Army, y se enfrentó a Jacob Austin Young en combate individual. Luego de una victoria completa con la This Is a Kill, envió poder a Misterioso y Brown, quienes combatirían en la lucha estelar de la jornada.

Para la segunda lucha, KENTA de BULLET CLUB reapareció en «NJPW STRONG» por primera vez en aproximadamente dos años. Este verano, tuvo un enfrentamiento individual con Bad Dude Tito, quien es miembro de TMDK. A pesar de la corpulencia de Tito, KENTA usó su gran experiencia para revertir los ataques de poder de su oponente y con un paquetito lo llevó a la cuenta de tres.

En la batalla estelar, Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley) se presentaron para exponer por primera ocasión el Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong. Sus rivales en turno fueron Misterioso y Barrett Brown del Stray Dog Army, quienes tuvieron que pasar por una eliminatoria para llegar a esa instancia.

A pesar de que los retadores se mostraron acoplados y contundentes en los ataques, los monarcas respondieron con castigos precisos y destructivos. Fue Sabin quien finiquitó el encuentro sometiendo a Brown. Tras la celebración, Rocky Romero anunció su intención de desafiar por el título, junto con su compañero en Roppongi Vice, Trent Beretta.

Los resultados completos son:

NJPW «DETONATION», 17.12.2022

The Vermont Hollywood, Los Angeles, California, Estados Unidos

Asistencia: 248 Espectadores

1. BATEMAN venció a Jakob Austin Young (7:49) con la This Is A Kill.

2. KENTA derrotó a Bad Dude Tito (7:53) con un Inside Cradle.

3. STRONG Openweight Tag Team Title: Chris Sabin y Alex Shelley (c) vencieron a Misterioso y Barrett Brown (12:11) cuando Sabin colocó espaldas planas a Brown tras la Dirty Bomb defendiendo el título