NJPW: Definidos participantes y luchas para «New Japan Cup 2026»

Con la participación de 24 luchadores se dio a conocer los combates para la «New Japan Cup 2026«, la competencia de eliminación directa de New Japan Pro Wrestling.
► New Japan Cup 2026
La competencia dará inicio el 4 de marzo en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 21 de marzo en el Aore Nagaoka. El vencedor retará a Yota Tsuji por el Campeonato de Peso Completo IWGP en la magna función «Sakura Genesis 2026» a celebrarse el 4 de abril.
David Finlay, el ganador de la edición de 2025, no estará presente ya que para esas fechas habrá salido de la empresa. En esta ocasión, habrá varios debutantes en la competencia.
Para la primera ronda se tienen contemplados ocho duelos de eliminación, por lo que ocho luchadores tendrán pase directo a la segunda ronda (bye) y ellos son: Drilla Moloney, Shingo Takagi, Tomohiro Ishii, HENARE, Hirooki Goto, Hartley Jackson, Yujiro Takahashi y Zack Sabre Jr.
El calendario de encuentros queda así:
NJPW, 04.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
– New Japan Cup – Round 1: Yuya Uemura vs. Great-O-Khan
– New Japan Cup – Round 1: Aaron Wolf vs. Don Fale
NJPW, 05.03.2026
Tokyo Korakuen Hall
– New Japan Cup – Round 1: Taichi vs. Ren Narita
– New Japan Cup – Round 1: El Phantasmo vs. Oleg Boltin
NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2026
Ota City General Gymnasium
– New Japan Cup – Round 1: YOSHI-HASHI vs. Jake Lee
– New Japan Cup – Round 1: OSKAR vs. Callum Newman
– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vs. Robbie X yTaiji Ishimori
– IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. Master Wato
NJPW, 08.03.2026
Baycom General Gymnasium (Amagasaki Memorial Park General Gymnasium)
– New Japan Cup – Round 1: Shota Umino vs. Chase Owens
– New Japan Cup – Round 1: Yuto-Ice vs. Ryohei Oiwa
NJPW, 10.03.2026
Shigeto Arena Okayama (Okayama Prefectural General Ground Gymnasium)
– New Japan Cup – Round 2: Shingo Takagi vs. Aaron Wolf/Don Fale (1)
– New Japan Cup – Round 2: Drilla Moloney vs. Yuya Uemura/Great-O-Khan (2)
NJPW, 12.03.2026
Takamatsu City General Gymnasium
– New Japan Cup – Round 2: Tomohiro Ishii vs. Taichi/Ren Narita (3)
– New Japan Cup – Round 2: HENARE vs. El Phantasmo/Oleg Boltin (4)
NJPW, 13.03.2026
Kanaoka Park Gymnasium
– New Japan Cup – Round 2: Hirooki Goto vs. YOSHI-HASHI/Jake Lee (A)
– New Japan Cup – Round 2: Hartley Jackson vs. OSKAR/Callum Newman (B)
NJPW, 14.03.2026
Nagoya Kinjo-Futo Arena
– New Japan Cup – Round 2: Yujiro Takahashi vs. Shota Umino/Chase Owens (C)
– New Japan Cup – Round 2: Zack Sabre Jr. vs. Yuto-Ice/Ryohei Oiwa (D)
NJPW, 15.03.2026
Aimesse Yamanashi
– New Japan Cup – Cuartos de Final: (1) vs. (2)
– New Japan Cup – Cuartos de Final: (3) vs. (4)
NJPW, 17.03.2026
Fukushima Big Palette
– New Japan Cup – Cuartos de Final: (A) vs. (B)
– New Japan Cup – Cuartos de Final: (C) vs. (D)
NJPW, 20.03.2026
Aore Nagaoka
– New Japan Cup – Semifinal: (1)/(2) vs. (3)/(4)
– New Japan Cup – Semifinal: (A)/(B) vs. (C)/(D)
NJPW, 21.03.2026
Aore Nagaoka
– New Japan Cup – Final: