NJPW: Definidas sedes para Best of the Super Jr 32

New Japan Pro Wrestling dio a conocer las sedes y fechas para su magno torneo anual exclusivo para pesos inferiores de 100 kg «Best of the Super Jr. 32«.

► «Best of the Super Jr. 32» Sedes

El torneo comprenderá trece fechas; la jornada inaugural arrancará en Chiba el 10 de mayo, en el YohaS Arena. La jornada conclusiva será en el Ota Ward General Gymnasium donde se realizará la gran final.

Aún no se han revelado los nombres de los participantes, pero estaremos al pendiente de cuanto esto suceda.

Las fechas y sedes del Best of the Super Jr. 32 son:

10 de mayo – YohaS Arena de Chiba

11 de mayo – Iwanuma Municipal Gymnasium en Miyagi

14 de mayo – Tokyo Korakuen Hall

15 de mayo – Tokyo Korakuen Hall

17 de mayo – Yoyogi National Gymnasium #2 en Tokyo

18 de mayo – EsForte Arena en Hachioji

20 de mayo – G Messe en Gunma

22 de mayo – EDION Arena Osaka #2 en Osaka

24 de mayo – Acrie Himeji en Hyogo

25 de mayo – Port Messe Nagoya en Aichi

27 de mayo – Kira Messe Numazu en Shizuoka

29 de mayo – Region Plaza Joetsu en Niigata

01 de junio – Ota Ward General Gymnasium en Tokyo

NJPW visitará dos sedes por primera ocasión, en Miyagi y Aichi. Hay que recordar que el vencedor de esta competencia obtiene el derecho a retar por el Campeonato de Peso Jr. IWGP.