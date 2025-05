NJPW: Definidas 3 luchas más para Dominion 6.15

Luego de lo sucedido en «Resurgence 2025«, New Japan Pro Wrestling dio a conocer que se añaden tres luchas más a su magna función «Dominion 6.15«.

► Confirmadas dos luchas más para «Dominion 6.15»

Sigue en curso la gira de retiro de Hiroshi Tanahashi. Para «Dominion 6.15» se confirmó que enfrentará en mano a mano a Yuya Uemura de «Just 4 Guys». Este duelo surgió luego de que Tanahashi se impusiera a TAKA Michinoku en la estelar del evento especial de «TAKATAICHI MANIA IV», en el Tokyo Korakuen Hall. Tras la lucha, Uemura subió al ring y retó al presidente de NJPW, que aceptó el desafío.

Otra batalla de campeonato que se oficializó fue la que protagonizarán Konosuke Takeshita y Oleg Boltin por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Takeshita defendió por sexta ocasión su cinturón el fin de semana en California, donde se impuso a El Phantasmo. Esta será la segunda vez que Boltin contienda por este título; la primera fue en febrero en The New Beginning In Osaka 2025. El kazajo sigue firme en pos de este cetro.

Hirooki Goto enfrentará a Shingo Takagi poniendo en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Esta será la estelar en la función en el Osaka-Jo Hall. Goto retuvo su cetro al empatar en su duelo contra Zack Sabre Jr. en los Estados Unidos. Si bien el monarca máximo no estuvo conforme con el resultado, en su lucha contra Takagi espera ser contundente para continuar con su revolución.

El cartel va como sigue:

NJPW «DOMINION 6.15 IN OSAKA-JO HALL​», 15.06.2025

Osaka-Jo Hall

– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Tsunagu (Connecting): Hiroshi Tanahashi vs. Yuya Uemura

– NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Oleg Boltin

– IWGP Tag Team Title: Callum Newman y The Great-O-Khan (c) vs. Taichi y Tomohiro Ishii

– Dog Collar Chain Death Match: David Finlay vs. «King of Darkness» EVIL

– IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd

– IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Shingo Takagi