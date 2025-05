NJPW: Definida la estelar de “Resurgence 2025”

New Japan Pro Wrestling oficializó la estelar para «Resurgence 2025» donde Hirooki Goto expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra Zack Sabre Jr.

► «Resurgence 2025» Cartel completo

Además quedó completo el cartel que ofrecerá la empresa del león en la Toyota Arena de Ontario, California, siendo un total de cinco campeonatos, más varios duelo especiales.

World Class Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) pondrá en juego el Campeonato de Peso Abierto de Parejas NJPW STRONG contra Templario y TJPde Unite Empire. Desde que consiguieron el oro en diciembre pasado, WCWC ha conseguido victorias sobre equipos consolidados como Roppongi ReVICE e Intergalactic Jet Setters, y tras enfrentarse a estas estrellas de Hontai, ahora se enfrentan en batalla titular.

Tomohiro Ishii, flamante campeón de Peso Abierto STRONG, defenderá su cinturón por primera vez contra Drilla Moloney, otro de los beligerantes miembros de War Dogs. Moloney derrotó a Ishii durante la New Japan Cup como parte de una exitosa transición a los pesos completos y ahora está ante su primera oportunidad titular.

A una semana de que su lucha en «Wrestling Dontaku 2025» terminó en empate, Konosuke Takeshita y El Phantasmo volverán a verse las caras, pero ahora con el Campeonato de Peso Abierto NEVER en juego.

Mercedes Moné expondrá por quinta vez el Campeonato Femenino STRONG, pero lo hará a través de una triple amenaza contra Mina Shirakawa y AZM. Ambas retadoras se enfrentaron en Windy City Riot para definir quien chocaría con Moné, pero su batalla culminó en conteo fuera, por lo que se determinó que las dos lucharían contra la CEO.

Desde hace tres meses, Hirooki Goto inició su revolución, haciendo valer su veteranía, que le ha permitido defender en cuatro ocasiones el Campeonato Mundial de Peso completo IWGP. En esta ocasión colisionará contra el gladiador al que le arrebató el cetro, Zack Sabre Jr., quien espera recuperar el cinturón.

El cartel completo queda así:

NJPW «RESURGENCE», 09.05.2025

Toyota Arena, Ontario, California, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: CJ Tino vs. Allan Breeze

1. Fred Rosser vs. Matt Vandagriff

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Royce Isaacs y Jorel Nelson (c) vs. Templario y TJP

3. David Finlay, Gabe Kidd, Clark Connors y Gedo vs. Matthew Jackson, Nicholas Jackson, X y X

4. STRONG Openweight Title: Tomohiro Ishii (c) vs. Drilla Moloney

5. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. El Phantasmo

6. STRONG Women’s Title, 3 Way Match: Mercedes Moné (c) vs. Mina Shirakawa vs. AZM Stardom

7. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Zack Sabre Jr.