NJPW: David Finlay insinuó su salida; buscaría ser agente libre

David Finlay sostuvo un duelo individual en «The New Beinning in Osaka» donde cayó ante Callum Newman. Pero tras la lucha, Finlay dio una inesperada noticia.

► David Finlay diría adiós a NJPW luego de once años

Newman ganó un enfrentamiento entre dos poderosos luchadores extranjeros. Finlay, derrotado, mostró una expresión emotiva e hizo una reverencia significativa al entrar al ring.

Unbound Co. y UNITED EMPIRE han estado enfrascados en una feroz disputa que nunca ha terminado, pero que se intensificó aún más en el evento Ota Ward del 5 de enero. Cuando Newman retó a Finlay a un duelo, Finlay mostró signos de aceptación, creando un peligroso duelo entre dos poderosos luchadores extranjeros.

En el combate oficial del G1 Climax del año pasado, Newman ganó al aplicarle una hurricanrana a Finlay. Buscando venganza, Finlay inmediatamente inició una batalla de codazos. Tras llevar la pelea fuera del ring, Finlay irrumpió entre el público y lo lanzó contra la pared. Continuó con sus brutales ataques, pero Newman se recuperó con un golpe contra la esquina, y ambos hombres reanudaron la lucha.

Finlay detuvo a Newman con una serie de lariats y siguió castigando desde fuera del ring hacia el borde del ring. Después, lo arrojó contra el poste de acero como una powerbomb. Tras regresar al ring, conectó un Canadian Hammer, y el público estalló en cánticos de «¡Vamos, Finlay!». Luego, asestó una serie de golpes de martillo en la nuca de Finlay. Parecía que Newman había regresado con el golpeo, pero Finlay lo silenció con un INTO OBLIVION y luego siguió con una serie de espectaculares powerbombs.

Newman perseveró, defendiéndose de los sucesivos intentos de overkill. Recibió un codazo giratorio que lo dejó tambaleándose, pero conectó otro. Luego, asestó un potente codazo que envió a Finlay de rodillas. Después, desató un overkill inverso que rompió las reglas y asestó una serie de Excalibur (pisadas) en la espalda de Finlay. Newman, quien se había roto la inmovilización él mismo, se quitó la cinta de la muñeca derecha, revelando la marca de la corona grabada en ella. Apretó el puño y asestó un lazo de corto alcance. Luego remató a Finlay con una Prince’s Curse, rematándolo.

Tras la lucha, Callum salió del ring. Mientras tanto, Finlay, que se había quedado atrás en el ring, mostró una expresión emotiva e hizo una reverencia significativa, como despidiéndose. Abrazó a Gedo, quien estaba en su esquina, e intercambió cumplidos con Hiromu Takahashi, quien estaba en la cabina de comentarios. Luego, se llevó la mano a la marca del león en la puerta de entrada y levantó ambas manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Aunque no dijo nada tras bambalinas, era evidente que estaba considerando abandonar el ring de New Japan.

Entre las especulaciones que se han hecho al respecto, es que Finlay buscaría se agente libre, pero será en días posteriores que se defina su destino.