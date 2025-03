NJPW: David Finlay conquista la New Japan Cup 2025

El Aore Nagaoka en Niigata fue el escenario para el gran cierre del torneo «New Japan Cup 2025» de New Japan Pro Wrestling, donde se llevó a cabo la gran final.

► «New Japan Cup 2025» Gran Final

En el primer combate oficial se puso en disputa el Campeonato de la TV NJPW World, donde El Phantasmo, quien expuso el cetro por cuarta vez en un desafío abierto. TJP apareció como retador y comenzó a derribar a su oponente con movimientos técnicos. Aunque Phantasmo sufrió daños severos desde el cuello hasta los hombros por el Pinoy Stretch de TJP, logró ganar la batalla. Después del combate, Great O-Khan atacó a Phantasmo y anunció su intención de ser el próximo retador.

Yota Tsuji y Shingo Takagi se probaron ante EVIL y Yoshinobu Kanemaru. Tsuji quería vengarse de su eliminación en el torneo por parte de EVIL, por lo que junto a Takagi lanzaron un ataque feroz. Sin embargo, Dick Togo también intervino en apoyo a HOT. Hacia el final del combate, Kanamaru intentó aplicar un Whiskey Mist, pero Tsuji respondió con un Gene Blaster para derribarlo y llevarse el triunfo. Sin embargo, después del combate, EVIL golpeó a Yota Tsuji quien alzó el cinturón del Campeonato Global de Peso Completo IWGP. EVIL tomó el cinturón y sonrió malévolamente.

La semifinal fse efectuó entre Hirooki Goto, Oleg Boltin y El Desperado contra Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson. Boltin se centró en atacar a Oiwa y se dedicó a una apasionada batalla ofensiva y defensiva. En el momento crucial, el trío principal apuntó a Jackson. Éste contraatacó con castigos de poder, pero Goto finalmente impuso sus condiciones con el GTR.

Llegó el turno de la gran final de la New Japan Cup 2025, con Shota Umino enfrentándose a David Finlay. Este fue su segundo choque individual, aunque el primero de gran importancia. Finlay comenzó dominando con una ofensiva recia, que causó mucho daño, incluyendo una powerbomb sobre el poste de acero. Sin embargo, Umino también contraatacó con determinación. En el clímax de la batalla, Umino evitó el ataque excesivo de Finlay con un cutter. Luego conectó un poderoso Lariat e intentó un Second Chapter, pero Finlay lo esquivó y optó por un Overkill para finiquitar la lucha.

Tras recibir el trofeo que lo acreditó como ganador, Finlay llamó a Goto, quien se encontraba en la mesa de transmisión. El monarca subió al ring y ambos se encararon. Finlay le declaró la guerra a Goto, pero éste respondió que Finlay no podría detener su revolución. A continuación, subieron el resto de War Dogs para celebrar con su líder.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2025», 20.03.2025

Aore Nagaoka

3,271 Espectadores

0. Tomohiro Ishii y Toru Yano vencieron a YOSHI-HASHI y Katsuya Murashima (7:11) con un Crab Hold de Ishii sobre Murashima.

1. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) venció a TJP (11:36) con un Cross Armbreaker (4th defense) defendiendo el título.

2. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi venció a Satoshi Kojima (6:56) con un High Fly Flow.

3. SANADA, Bad Luck Fale y Chase Owens vencieron a Yuya Uemura, Taichi y TAKA Michinoku (8:26) con un Package Driver de Owens sobre TAKA.

4. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young (8:07) con un Maximum the Holding (named by Daisuke-han) third form) de Takahashi sobre Young.

5. Gabe Kidd, Drilla Moloney y Taiji Ishimori vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO (8:57) con un Drilla Killer de Moloney sobre SHO.

6. Yota Tsuji y Shingo Takagi vencieron a EVIL y Yoshinobu Kanemaru (9:20)[/B] con un Gene Blaster de Tsuji sobre Kanemaru.

7. Hirooki Goto, Oleg Boltin y El Desperado vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (10:20) con la GTR de Goto sobre Jackson.

8. New Japan Cup – Final: David Finlay venció a Shota Umino (27:58) con un Overkill.