NJPW: Conferencia de prensa previa a Wrestle Kingdom 20

Los protagonistas del evento más importante de año para New Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom 20, se vieron las caras por última vez antes de la confrontación definitiva.

► Conferencia de prensa previa a Wrestle Kingdom 20

Esto sucedió en la última conferencia de prensa que la empresa del león concedió a los medios donde se dieron cita campeones, retadores e algunos de los invitados especiales que verán acción.

La conferencia dio inicio con los involucrados a la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y el Campeonato Global de Peso Completo IWGP, Konosuke Takeshita y Yota Tsuji respectivamente. Tsuji declaró que este era el combate más importante de su carrera, ya que tiene el objetivo de ganar el título y restaurar el Campeonato de Peso Completo IWGP.

Takeshita enfatizó la importancia del momento:

Lo que sea que esperes, lo que sea que quieras, lo que sea que desees, ponlo todo en este combate, inviértelo en nosotros, porque puedo cargar con todo eso. Estoy emocionado de estar en el comienzo de una nueva era. Cuando piensas en la lucha libre profesional como medio de entretenimiento, esa es más que una opción viable. Donde sea que estemos en la cartelera provocará muchas opiniones, pero lo que es importante al final es quién gana y el nivel de nuestro desempeño.

Enseguida Tsuji respondió, enfatizando la visión tradicional de la empresa del león:

Cuando alguien me preguntó qué pensaba sobre la lucha contra Takeshita en la apertura de la función, mi respuesta fue que el primer combate debería ser contra Young Lions, en individuales. Eso es NJPW. Cuando regresé de mi excursión de preparación, luché con SANADA por el título sin previos, y logré causar una gran impresión. Aquí, creo que la situación es diferente, sin duda, pero aun así, Takeshita tiene razón, y aunque la gente no esté entusiasmada con este combate ahora mismo, lo estará cuando suene la campana.

Luego siguió la confrontación entre la Campeona Femenina IWGP, Syuri y la Campeona Femenina NJPW STRONG, Saya Kamitani.

Kamitani habló primero, reflexionando sobre su año histórico:

Salvaré ese cinturón de ella y mostraré mi dominio en el Tokyo Dome con entradas agotadas.

Syuri respondió con confianza:

Ahora puedo luchar en el Tokyo Dome y estoy muy orgullosa. Y luchar contra la MVP, Kamitani, la estrella más grande en la lucha libre con el mayor impulso. Pero finalmente seré yo quien esté en ese ring como la ganadora y doble campeona.

Kamitani cerró con ambiciosas declaraciones:

Una vez que sea triple campeona… primero que nada, si los cinturones están con Saya Kamitani, se evaluará su valor. El año pasado hice cosas que nadie ha hecho nunca al llevar la lucha libre femenina de vuelta a la televisión y ganar el MVP. Siento que si gano el triple campeonato, con dos cinturones de NJPW, quiero tener un doble contrato con NJPW y STARDOM, un hecho sin precedentes.

En una vista previa del Ranbo del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, Toru Yano, YOH y Master Wato, los campeones reinantes hablaron sobre la presión de defender sus títulos contra innumerables equipos:

Primero que nada, ganar este Ranbo puede parecer improbable, y nuestro título están en juego, pero esa es la posición en la que queremos estar. Nos gusta el miedo. Entonces, a la luz de eso, queremos que Yano sea el más aterrador en este combate. ¡Yano, por favor, sal rubio! Cuando se le preguntó qué equipos le preocupaban más, Master Wato respondió: -‘De estos equipos, Uemura, Umino y Kaisei son un gran equipo. Tiger Mask también es alguien a quien quiero venir con mucha ira. Me gustaría el aterrador Tiger Mask-‘.

Yano admitió que su mayor preocupación era YOH, mientras que el propio YOH enumeró a todos los equipos en el ranbo como una amenaza.

A continuación, llegaron los cuatro luchadores que buscan la oportunidad para contender por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, El Desperado, SHO, Taiji Ishimori y Kosei Fujita. Antes de que dieran alguna declaración, se transmitió un mensaje del monarca reinante DOUKI:

Ninguno de ustedes podría vencerme. El único hombre en este duelo que es digno de enfrentar a DOUKI, con un récord similar al mío y que puede brindar una lucha sobresaliente es SHO, así que lo espero con ansias a él y solo a él. Suyo, Dios.

SHO respondió:

DOUKI y yo tendremos la lucha por el título, ¿verdad? Cuando la hagamos, deberíamos tener entradas vendidas por 10 millones de yenes. Precio inicial. Y Japón es un país rural, así que necesitamos pensar en una sede diferente.

El debutante Aaron Wolf llegó a la conferencia, felicitando al los presentes por el Año Nuevo; entonces EVIL, el poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER, comenzó de inmediato sus juegos mentales característicos antes del encuentro:

Me juego este cinturón. Así que quiero que corras un poco de riesgo. Si pierdes, tendrás que quedarte calvo y no volver a usar un gi (uniforme) de judo.

Wolf aceptó las condiciones de EVIL sin dudarlo y respondió:

Estoy listo y comprometido con esto. Esa estipulación no me preocupa. He pasado todo este tiempo preparándome para debutar. Me afeité la cabeza para hacer judo en primer lugar, y ahora me he comprometido con la lucha libre profesional. Así que no tengo ningún problema en no volver a usar un gi.

Tras la firma del contrato, la tensión se desbordó cuando EVIL atacó a Wolf.

Por último aparecieron Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada, los estelaristas del combate principal y Okada fue el primero en tomar la palabra:

Ha pasado un tiempo para hablar frente a todos ustedes. Veo muchas toallas de Tanahashi. Me hace pensar que la carrera de Tanahashi termina mañana y eso es algo triste. Pero veré su final dándole una paliza. No habrá un último High Fly Flow, y pueden esperar eso.

Un emocionado Tanahashi respondió:

Me han dado tanto en estos últimos, 26 años. Tanto apoyo y ánimo. Mañana, quiero devolverlo de alguna forma. Quien me anime me hará mover un poco más. Cada cántico me impulsará a un combate increíble. Quiero decir que ganaré… Con ustedes detrás de mí, de rodillas o no, puedo hacer 100 High Fly Flows. Bueno, en sentido figurado. Gracias por la casa. Verán toda mi energía mañana.

Okada hablo entonces del gran lleno del Tokyo Dome:

Un lleno total es algo grandioso. Siempre quise eso cuando estaba en NJPW, y ahora puedo decir que llené el edificio, ¿verdad? Quizás suene extraño, pero siempre quise mostrarle a Tanahashi un Dome lleno. ¡Y el evento principal! Estoy seguro de que el último combate será tan bueno que la gente podría pensar en irse, pero que Okada sea el evento principal es la opción obvia.

Tanahashi habló también sobre su última lucha:

Mi estilo se adapta a cualquiera con quien esté en el ring, así que no me preocupa si este es un nuevo Okada o no. El punto es que gane o pierda, esta es la última vez, así que tengo que dar lo mejor de mí. Hemos tenido los tableros de cuenta regresiva y la cuenta regresiva del sitio web todos los días. Los veo todo el tiempo y me recuerdan que cada vez hay menos días. Pero he tenido una carrera gratificante. No me arrepiento. He hecho lo mejor que he podido, y eso significa que mañana lo trataré como un día de lucha normal y seguiré mi rutina habitual para ir a trabajar. Quiero que este día sea recordado. Al igual que aquella noche contra la UWFI (del 9 de octubre de 1995 con una asistencia de 67000 espectadores en el Tokyo Dome), quiero que este espectáculo se recuerde durante décadas.