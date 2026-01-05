NJPW: Con Rainmaker de Okada, llega a su fin la carrera de Tanahashi

Hiroshi Tanahashi dijo adiós a los encordados ante un Tokyo Dome abarrotando y cayendo derrotado ante Kazuchila Okada.

► Okada puso punto final a la carrera profesional de Tanahashi

Esto sucedió en la lucha estelar de Wrestle Kingdom 20, la última para Hiroshi Tanahashi como luchador profesiona. Luego de un intenso combate que durá mas de 30 minutos, Okada lo finiquitó con su mortal movimiento Rainmaker.

Tras conectar un codazo en picada, realizó la pose Rainmaker con el dedo medio, luciendo una sonrisa intrépida. Incorporó el estilo de lucha sucia típico de las grandes organizaciones estadounidenses, mostrando su forma evolucionada. Torturó a fondo a su oponente, e incluso cuando estaba en posición de inmovilización, se levantó a la cuenta de dos, sin perder la sonrisa. Terminó el combate golpeando a Tanahashi con un Rainmaker, demostrando el verdadero poder de un luchador de las Grandes Ligas.

Tras el combate, tomó el micrófono en el ring y le dijo a Tanahashi: -‘Gracias por tu esfuerzo. Permíteme decir una cosa más: gracias’-. Esto fue un homenaje a las palabras que pronunció en el combate de retiro de Genichiro Tenryu el 15 de noviembre de 2015, al despedirse de su rival.

En la sala de entrevistas, Okada Kazuchika rezumaba dignidad mientras él y Gedo decían: «Inicialmente rechacé la oferta de un combate de retiro, pero me alegro de haberlo hecho de esta manera. No podía permitirme tener problemas con alguien que se retiraba. Estoy aquí como campeón internacional (AEW), representando a AEW, así que pude demostrar lo fuerte que soy hoy».

Luego añadió:

Me recordó una vez más que Tanahashi Hiroshi es verdaderamente único. Cuando me retire, dudo que el Tokyo Dome pueda llenarse por completo. Creo que solo fue posible gracias a los 26 años de Tanahashi. Es realmente increíble«. . Estoy muy contento de haber podido luchar contra Tanahashi y subir al ring de New Japan Pro-Wrestling después de tanto tiempo. Por favor, no pierdan de vista AEW, y no me pierdan de vista en 2026. Nos vemos.