NJPW/CMLL: Resultados “Fantasticamania USA 2024”

Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición de «Fantasticamania USA» desde California. Esta fue una colaboración de NJPW y CMLL, con la inclusión de elementos de AEW.

► Fantasticamania USA

En el arranque del evento se disputó la Copa Fantasticamania, a través de un cuadragular donde intervinieron DKC, Adrian Quest, Viento y Cucuy; sería el californiano DKC el que se alzó con el triunfo.

CozyMAX (Okumura y Satoshi Kojima) lograron la segunda defensa del Campeonato Mundial de Parejas sometiendo a Los Depredadores (Magnus y Rugido) en menos de diez minutos de acciones.

Willow Nightingale se proclamó como la nueva poseedora del vacante Campeonato Mundial Femenil CMLL tras doblegar en una triple amenaza a Lluvia y Viva Van.

Dando muestra de sus grandes habilidades técnicas, Virus y Hechicero superaron a TMDK (Bad Dude Tito y Zack Sabre Jr.).

En una apasionante refriega, Yota Tsuji dominó a Bárbaro Cavernario a pesar de que éste dominó buena parte del duelo.

Gabe Kidd y Último Guerrero sostuvieron una gran confrontación de poder a poder, pero Kidd terminó finiquitando el duelo con un brutal Piledriver con el que aseguró la primera defensa del Campeonato de Peso Abierto STRONG. Tras la lucha, Kidd nominó a Lio Rush como el próximo retador para enfrentarlo en Capital Collision.

La gran estelar fue un choque de parejas increíbles inéditas donde Místico y DOUKI integraron una alianza que resultó efectiva contra Volador y Rocky Romero, quienes siguen con su añeja rivalidad. Tras la batalla Místico desafió a DOUKI por el Campeonato de Peso Jr. IWGP pero poniendo en juego el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio que tiene en su poder.

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA USA 2024», 13.07.2024

Mt. Pleasant High School, San Jose, California, USA

Asistencia: 906 Espectadores

1. Copa Fantasticamania: The DKC venció a Adrian Quest, Viento y Cucuy (8:31) con un Swan Dive Leg Drop sobre Quest.

2. MLW World Tag Team Title: Satoshi Kojima y OKUMURA (c) derrotaron a Magnus y Rugido (9:32) con un Lariat de Kojima sobre Rugido (2nd defense) defendido el título

3. CMLL World Women’s Title, 3 Way Decision Match: Willow Nightingale venció a Lluvia y Viva Van (10:13) con una Babe With The Powerbomb sobre Van – conquistando el título.

4. Relevos Sencillos: Hechicero y Virus derrotaron a Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito (13:56) con un Modified Chickenwing Hold de Hechicero sobre Tito.

5. Yota Tsuji venció a Bárbaro Cavernario (14:09) con un Gene Blaster.

6. STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) derrotó a Ultimo Guerrero (12:11) con un Piledriver defendiendo el título

7. Parejas Increibles[/B]: Místico y DOUKI vencieron a Volador Jr. y Rocky Romero (24:38) con La Mistica de Mistico sobre Romero.