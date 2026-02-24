NJPW/CMLL: Resultados «Fantasticamania 2026»

El Osaka ATC Hall C Hall fue el escenario para la tercera fecha de la gira «Fantasticamania 2026» de New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre.
► «Fantasticamania 2026»
El triangular en Match Relámpago entre Soberano Jr., Templario y Hechicero terminó en empate al cumplirse los 10 minutos del límite de tiempo pero la afición y los protagonistas exigía mas.
Noche redonda para Averno: acompañado por Magnus avanzó a la final del Torneo de Parejas de FantasticaMania al derrotar a Atlantis y Atlantis Jr., y aprovechó el momento para lanzar el reto por el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto.
El Sky Team, Místico y Máscara Dorada, consiguieron su pase a la final del Torneo de Parejas tras derrotar a Los Viajeros del Espacio (Futuro y Valiente Jr.)
Los resultados completos son:
NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2026», 22.02.2026
Osaka ATC Hall C Hall
931 Espectadores
1. Hijo de Stuka Jr. y Shoma Kato vencieron a Tiger Mask y Tatsuya Matsumoto (8:10) con un Stuka Torpedo Splash de Stuka sobre Matsumoto.
2. Relevos Increíbles: Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Ultimo Guerrero , Satoshi Kojima y OKUMURA (9:47) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Kojima.
3. Philip Marlowe Jr., Titan, Shingo Takagi, BONE SOLDIER Jr. y Daiki Nagai vencieron a Stigma, El Desperado, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Masatora Yasuda (9:18) con La Lanza de Titan sobre Yasuda.
4. Match Relámpago 3 Way Match: Templario vs. Soberano Jr. vs. Hechicero – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).
5. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Semifinal: Averno y Magnus vencieron a Atlantis y Atlantis Jr. (11:06) con Devil Wings de Averno sobre Atlantis Jr.
6. Fantastica Mania 2026 Tag Tournament – Semifinal: Mistico y Mascara Dorada vencieron a Futuro y Valiente Jr. (16:12) con un Shooting Star Press de Dorada sobre Valiente.