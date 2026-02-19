NJPW/CMLL: Resultados Fantasticamania 2026 Gran inicio de gira

Dio inicio «Fantasticamania 2026» la gira conjunta de New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Fantasticamania 2026

Este es el principal escaparate de la lucha libre mexicana a nivel mundial. La gira inició en el tradicional Korakuen Hall.

Al comienzo de la función dio inicio el torneo de parejas donde compiten ocho equipos. En primer lugar, Los Viajeros Del Espacio (Futuro y Valiente Jr.) se llevaron el triunfo ante Hijo de Stuka Jr. y el joven león, Shoma Kato.

Siguió la lucha de Averno y Magnus contra Stigma y Tiger Mask. Antes de ello se efectuó el memorial a Black Cat, el luchador mexicano que fue el enlace para la relación del CMLL y NJPW. Con la presencia de su viuda y Stigma, sobrino del finado gladiador.

Ya en resultados del duelo, Averno y Magnus no tuvieron contemplaciones ante sus rivales, desplegando toda su rudeza. Magnus se fue con todo sobre el veterano Tigre enmascarado, arrebatándole incluso su preciada máscara.

Los experimentados CozyMAX (OKUMURA y Satoshi Kojima) se reencontraron sobre el ring, pero no pudieron salir avantes ante la dupla de padre e hijo de los Atlantis.

Cerrando la jornada, El Sky Team (Mascara Dorada y Mistico) impusieron sus condiciones a SHO y Ultimo Guerrero en medio del aplauso de la afición.

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2026», 18.02.2026

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

2,022 Espectadores

1. Fantasticamania 2026 Tag Tournament – Round 1: Futuro y Valiente Jr. vencieron a Hijo De Stuka Jr. y Shoma Kato (10:17) con un Jump of Time de Futuro sobre Kato.

2. Hechicero venció a Zane Jay (10:03) con un Hechicero Special.

3. Fantasticamania 2026 Tag Tournament – Round 1 ~ Black Cat Memorial Match: Averno y Magnus vencieron a Stigma y Tiger Mask (7:11) cuando Averno colocó espaldas planas a Tiger.

4. Fantasticamania 2026 Tag Tournament – Round 1: Atlantis y Atlantis Jr. vencieron a Satoshi Kojima y OKUMURA (6:40) con un Frog Splash de Atlantis Jr. sobre OKUMURA.

5. Philip Marlowe Jr. (Yota Tsuji), Titan , BONE SOLDIER Jr. (Taiji Ishimori) y Daiki Nagai vencieron a El Desperado, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Masatora Yasuda (9:46) con La Lanza de Titan sobre Yasuda.

6. Match Relámpago: Templario vs. Soberano Jr. – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

7. Fantasticamania 2026 Tag Tournament – Round 1: Místico y Máscara Dorada vencieron a Último Guerrero y SHO (16:40) con La Mistica de Místico sobre Guerrero.