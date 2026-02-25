NJPW/CMLL: Resultados Fantasticamania 2026 – Día 2

Sigue en curso la gira «Fantasticamania 2026» y los elementos de New Japan Pro Wrestling y del Consejo Mundial de Lucha Libre llegaron a Kochi.

► Fantasticamania 2026 – Día 2

Para esta segunda fecha, Unbound Co. (Shingo Takagi, Titan y Yota Tsuji) fueron implacables ante Atlantis y Six Or Nine (Master Wato y Ryusuke Taguchi).

En el turno semifinal, Averno y Ultimo Guerrero hicieron causa común para dominar a Atlantis Jr. y Templario.

En la estelar, Hechicero, Soberano Jr. y SHO hicieron gala de sus rudezas para doblegar a Místico, Máscara Dorada y El Desperado.

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2026», 21.02.2026

Kochi CHRES

800 Espectadores

1. Relevos Increíbles: Hijo de Stuka Jr. y Shoma Kato vencieron a Stigma y Masatora Yasuda (6:02) con la Wakigatame de Kato sobre Yasuda.

2. Futuro y Valiente Jr. vencieron a BONE SOLDIER Jr. y Daiki Nagai (8:29) con un Valiente Special de Valiente sobre Nagai.

3. Relevos Increíbles: Satoshi Kojima, OKUMURA y Tiger Mask vencieron a Magnus, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (6:47) con un Jackknife Hold de Tiger sobre Magnus.

4. Yota Tsuji, Titan y Shingo Takagi vencieron a Atlantis, Ryusuke Taguchi y Master Wato (9:11) con un Burning Dragon de Takagi sobre Taguchi.

5. Relevos Increíbles: Ultimo Guerrero y Averno vencieron a Atlantis Jr. y Templario (12:12) con un Avalanche-Style Brainbuster Slam de Guerrero sobre Templario.

6. Hechicero , Soberano Jr. y SHO vencieron a Místico, Máscara Dorada y El Desperado (21:17) con un Hechicero Special de Hechicero sobre Dorada.