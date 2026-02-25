NJPW/CMLL: Resultados «Fantasticamania 2026»

por

La cuarta jornada de la gira «Fantasticamania 2026» de New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre se realizó en Aichi.

Imagen

► «Fantasticamania 2026» – Día 4

Tiger Mask y Atlantis empataron tras cumplirse los 10 minutos del límite de tiempo. Durante el combate, Magnus apareció para incomodar al Tigre Enmascarado.

Imagen

Máscara Dorada y Atlantis Jr. quedaron en desventaja tras la lesión de Valiente Jr., situación que fue capitalizada por Hechicero, Averno y Yoshinobu Kanemaru para llevarse la victoria.

Imagen

Soberano Jr. evitó La Mística y derrotó al Rey de Plata y Oro. Soberano Jr. se impuso junto a SHO ante El Desperado y Místico, a quien retó por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL.

Imagen

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2026», 23.02.2026
Aichi Prefectural Budokan
1,287 Espectadores

1. Hijo de Stuka Jr. y Yujiro Takahashi vencieron a Futuro y Masatora Yasuda (6:52) con un Hammerlock DDT de Stuka sobre Yasuda.
2. Relevos Increibles: Philip Marlowe Jr., Titan , Shingo Takagi, BONE SOLDIER Jr. y Daiki Nagai vencieron a Satoshi Kojima, OKUMURA, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Shoma Kato (12:16) con un Bone Lock de SOLDIER sobre Kato.
3. Relevos Increíbles: Ultimo Guerrero y Magnus vencieron a Templario y Stigma (15:20) con  unGuerrero Special de Guerrero sobre Stigma.
4. Match Relámpago: Atlantis vs. Tiger Mask – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).
5. Hechicero, Averno y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Mascara Dorada , Atlantis Jr. y Valiente Jr. (10:34) con Devil Wings de Averno sobre Dorada.
6. Special Tag Match: Soberano Jr. y SHO vencieron a Mistico y El Desperado (19:56) con un Martinete de Soberano sobre Mistico.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos