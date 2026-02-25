NJPW/CMLL: Resultados «Fantasticamania 2026»

La cuarta jornada de la gira «Fantasticamania 2026» de New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre se realizó en Aichi.

► «Fantasticamania 2026» – Día 4

Tiger Mask y Atlantis empataron tras cumplirse los 10 minutos del límite de tiempo. Durante el combate, Magnus apareció para incomodar al Tigre Enmascarado.

Máscara Dorada y Atlantis Jr. quedaron en desventaja tras la lesión de Valiente Jr., situación que fue capitalizada por Hechicero, Averno y Yoshinobu Kanemaru para llevarse la victoria.

Soberano Jr. evitó La Mística y derrotó al Rey de Plata y Oro. Soberano Jr. se impuso junto a SHO ante El Desperado y Místico, a quien retó por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL.

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2026», 23.02.2026

Aichi Prefectural Budokan

1,287 Espectadores

1. Hijo de Stuka Jr. y Yujiro Takahashi vencieron a Futuro y Masatora Yasuda (6:52) con un Hammerlock DDT de Stuka sobre Yasuda.

2. Relevos Increibles: Philip Marlowe Jr., Titan , Shingo Takagi, BONE SOLDIER Jr. y Daiki Nagai vencieron a Satoshi Kojima, OKUMURA, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Shoma Kato (12:16) con un Bone Lock de SOLDIER sobre Kato.

3. Relevos Increíbles: Ultimo Guerrero y Magnus vencieron a Templario y Stigma (15:20) con unGuerrero Special de Guerrero sobre Stigma.

4. Match Relámpago: Atlantis vs. Tiger Mask – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

5. Hechicero, Averno y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Mascara Dorada , Atlantis Jr. y Valiente Jr. (10:34) con Devil Wings de Averno sobre Dorada.

6. Special Tag Match: Soberano Jr. y SHO vencieron a Mistico y El Desperado (19:56) con un Martinete de Soberano sobre Mistico.