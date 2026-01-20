NJPW/CMLL/MLW: Se anuncia Fantasticamania USA 2026

New Japan Pro Wrestling, el Consejo Mundial de Lucha Libre y Major League Wrestling se unirán para presentar la función conjunta «Fantasticamania USA 2026«.

► Vuelve «Fantasticamania USA»

Luego de dos años regresa este evento, sumándose a la ecuación MLW, la empresa socia con sede en los Estados Unidos.

La tres empresas revelaron que «Fantasticamania USA 2026» tendrá lugar el 12 de abril en el Festival Hall de Charleston, Carolina del Sur. La cartelera incluirá luchadores de NJPW, NJPW y MLW, aunque aún no se han confirmado los luchadores participantes.

Esta será la segunda función que MLW celebrará en Charleston, ciudad que se convirtió en su sede desde noviembre pasado. Será Danny McBride, actor y director de Hollywood, quien patrocine la función a través de su tequila Don Gato.

El comunicado de Court Bauer, propietario de MLW, la empresa anfitriona, dice así:

Como propietario de Major League Wrestling, me importa que nuestra ciudad natal siempre reciba lo mejor de este deporte. Charleston dio la bienvenida a MLW a casa, y ahora es justo que hagamos historia aquí. Nos enorgullece asociarnos con New Japan Pro-Wrestling y CMLL para traer Fantastica Mania a la Ciudad Santa. Quiero agradecer al Sr. Naoki Sugabayashi, al Sr. Salvador Lutteroth Lomelí y al Sr. Hiroshi Tanahashi por colaborar con nosotros para hacer posible este evento. También quiero agradecer a Danny McBride por encontrar al gran luchador Don Gato y convencerlo de unirse a nosotros en lugar de enseñarle a su mascota, el jaguar, a rugir en español. Tres de las organizaciones más importantes del mundo se reunirán en Charleston, y el Festival Hall lo sentirá mientras disfruta de un tequila de campeonato mundial. MLW y NJPW presenta CMLL FANTASTICAMANIA USA 2026 reunirá a luchadores de élite de Estados Unidos, Japón y México para una noche inolvidable de competencia, campeonatos y cruce cultural, todo con el centro de Charleston como telón de fondo.

Por su parte, el director Naoki Sugabayashi indicó:

MLW y NJPW presentan CMLL FANTASTICAMANIA USA 2026, que se celebrará en Charleston, Carolina del Sur, el domingo 12 de abril. Luchadores de Estados Unidos, Japón y México participarán en este gran espectáculo. ¡Espérenlo con ansias!