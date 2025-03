«Fantasticamania 2025« llegó al Tokyo Korakuen Hall en la primera de dos funciones, donde New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre se perfilan para el gran cierre de gira.

► «Fantasticamania 2025» Día 8

CozyMAX (Satoshi Kojima y Okumura) sufrieron ante Los Depredadores, pero Magnus y Rugido no lograron el objetivo de destronar a los nipones, quienes defendieron el Campeonato Mundial de Parejas MLW por primera vez en su segundo reinado.

En una batalla que tuvo acciones dentro y fuera del encordado, Zandokan Jr. fue derrotado por la espectacularidad de Neón.

Stigma definió la victoria para los técnicos en una batalla de relevos atómicos de 4 vs 4. Gran victoria para el integrante de La Fuerza Poblana junto a Místico, Tanahashi y Máscara Dorada en el Homenaje a Kuroneko.

Gran sorpresa en Japón. Atlantis Jr. apareció acompañado al ring en su mano a mano ante Último Guerrero por El Hijo de Atlantis, su hermano. Esto le dio la inspiración a Atlantis Jr., que con un par de excepcionales planchas, dio cuenta del Último Guerrero en el momento cumbre de la contienda.

Los Depredadores (Magnus y Rugido) llegaron al rescate de su líder, Volador Jr. para que derrotara a Templario con un backcracker tras la intervención de sus aliados.

Los resultados completos son:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2025», 27.02.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,457 Espectadores

1. Titan y KAMAITACHI vencieron a Xelhua y Max Star (5:51) con un Diving Footstomp de Titan sobre Xelhua.

2. Relevos Increíbles: Hechicero y Ninja Mack vencieron a Barbaro Cavernario y El Desperado (11:29) cuando Cavernario fue descalificado.

3. MLW World Tag Team Title: Satoshi Kojima y OKUMURA (c) vencieron a Magnus y Rugido (8:36) con un Lariat de Kojima sobre Rugido.

4. Match Relámpago: Neon venció a Zandokan Jr. (9:04) con La Espacial.

5. Black Cat Memorial Match: Hiroshi Tanahashi, Místico, Mascara Dorada y Stigma vencieron a Averno , Soberano Jr. , Raider y Taiji Ishimori (14:41) con un High-Angle Front Cradle de Stigma sobre Raider.

6. Special Singles Match: Atlantis Jr. venció a Ultimo Guerrero (15:12) con un Diving Body Press.

7. Special Singles Match: Volador Jr. venció a Templario (17:39) con un Attack of the Predator