NJPW/CMLL: Confirmadas fechas de «Fantasticamania 2026

New Japan Pro Wrestling confirmó la edición 2026 de la gira «Fantasticamania 2026» que realiza de manera conjunta con la empresa mexicana Consejo Mundial de Lucha Libre.

► La gira Fantasticamania 2026 está confirmada.

New Japan Pro-Wrestling y CMLL se unirán de nueva cuenta en 2026 para presentar la gira Fantasticamania. El anuncio se difundió en redes sociales .

¡El Festival de Lucha Libre regresa el próximo año! ¡Ya está listo el calendario Fantasticamania 2026! El combate inaugural se celebrará el miércoles 18 de febrero en el Gimnasio del Estadio Nacional Yoyogi de Tokio.

Habrá siete funciones en total: el sábado 21 de febrero en Kochi, el domingo 22 de febrero en el ATC Hall de Osaka, el lunes 23 de febrero en Nagoya (Aichi), el martes 24 de febrero en el Segundo Gimnasio Prefectural de Osaka, y dos combates consecutivos en el Korakuen Hall el jueves 26 y el viernes 27 de febrero.

Esta será la ocasión número catorce que se celebre esta gira, que comenzó en 2011, y se presentará en varios escenarios importantes de Japón, siendo el principal escaparate para la lucha libre mexicana en el extranjero.

Las fechas y sedes son:

18 de febrero — Yoyogi 2nd National Gymnasium, Shibuya, Japón

21 de febrero — Kochi, Japón

22 de febrero — ATC HALL, Osaka, Japón

23 de febrero — Aichi Budokan, Nagoya, Japón

24 de febrero — Edion Arena, Osaka, Japón

26 de febrero — Korakuen Hall, Tokio, Japón

27 de febrero — Korakuen Hall, Tokio, Japón

Quedaremos al pendiente para cuando se comiencen a anunciar los gladiadores que serán parte de esta importante gira.