Se encuentra todo listo para la gira «Fantasticamania 2020«, el principal escaparate que la lucha libre mexicana tiene en Japón. Esta gira se celebra de manera conjunta por las empresas CMLL y NJPW.

Serán ocho fechas las que comprenden esta gira, donde los mejores exponentes del CMLL alternarán con los elementos de la empresa del león.

En «Fantasticamania 2020» se hará una lucha conmemorativa celebrando los 25 años de carrera profesional del luchador japonés Okumura, recordando que la mayor parte de su carrera lo ha hecho en el CMLL. Además se realizará el torneo de familias del CMLL, en modalidad de parejas, con la intervención de cuatro equipos. Así mismo se expondrán tres títulos, el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL, el Campeonato Nacional de Tríos CMLL y Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio NWA; así como el tradicional homenaje al luchador mexicano Black Cat.

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 10.01.2020

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Hall #2)

1. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

2. Euforia, Luciferno y Namajague vs. Audaz, Guerrero Maya Jr. y Yuya Uemura

3. Soberano Jr. y Flyer vs. Negro Casas y Tiger

4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero & Forastero

5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji

6. OKUMURA Debut 25th Anniversary Match: Satoshi Kojima, Carístico y Stuka Jr. vs. Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y OKUMURA

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 11.01.2020

Item Ehime

1. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vs. Guerrero Maya Jr. y Yota Tsuji

2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Tiger

3. Stuka Jr., Flyer y Audaz vs. Negro Casas, OKUMURA y Namajague

4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero

5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji

6. Satoshi Kojima, Carístico y Soberano Jr. vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 12.01.2020

Kyoto KBS Hall

1. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vs. Audaz y Yuya Uemura

2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Namajague

3. Soberano Jr., Stuka Jr., y Guerrero Maya Jr. vs. Negro Casas, OKUMURA y Tiger

4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero

5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji

6. Satoshi Kojima, Carístico y Flyer vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 13.01.2020

Nagoya International Conference Hall Event Hall

1. Namajague y DOUKI vs. Guerrero Maya Jr. y Yota Tsuji

2. Fuego y Ryusuke Taguchi vs. Luciferno y Tiger

3. Stuka Jr., Flyer y Audaz vs. Negro Casas, OKUMURA y Yoshinobu Kanemaru

4. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero

5. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura

6. Satoshi Kojima, Carístico y Soberano Jr. vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 16.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Namajague y DOUKI vs. Fuego y Ryusuke Taguchi

2. Guerrero Maya Jr. y Audaz vs. Luciferno y Yoshinobu Kanemaru

3. Flyer, Dulce Gardenia y Hiroshi Tanahashi vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI

4. Titán y Stuka Jr. vs. Forastero y OKUMURA

5. Special Tag Match: Satoshi Kojima y Carístico vs. Último Guerrero y Bárbaro Cavernario

6. CMLL Family Tag Tournament 2020 – Round 1: Sansón y Cuatrero vs. Euforia y Soberano Jr.

7. CMLL Family Tag Tournament 2020 – Round 1: Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Negro Casas y Tiger

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 17.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Luciferno y DOUKI vs. Fuego y Ryusuke Taguchi

2. Stuka Jr., Flyer y Guerrero Maya Jr. vs. OKUMURA, Namajague y Yoshinobu Kanemaru

3. Audaz, Dulce Gardenia y Hiroshi Tanahashi vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI

4. Special Singles Match: Titán vs. Forastero

5. Special Tag Match: Satoshi Kojima y Carístico vs. Último Guerrero y Bárbaro Cavernario

6. CMLL Family Tag Tournament 2020 – 3rd Place Match:

7. CMLL Family Tag Tournament 2020 – Final:

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 19.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Namajague y DOUKI vs. Audaz y Yota Tsuji

2. Soberano Jr., Flyer y Guerrero Maya Jr. vs. Tiger, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

3. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. Sansón, Cuatrero y Forastero

4. Special Singles Match: Stuka Jr. vs. OKUMURA

5. Dulce Gardenia, Fuego y Ryusuke Taguchi vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI

6. Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Último Guerrero (c) vs. Satoshi Kojima

7. Black Cat Memorial Match: Carístico, Hiroshi Tanahashi y Tiger Mask vs. Negro Casas, Euforia y Bárbaro Cavernario

NJPW «NJPW PRESENTS CMLL FANTASTICA MANIA 2020», 20.01.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vs. Fuego y Ryusuke Taguchi

2. Tiger Mask vs. Tiger

3. Flyer, Audaz y Guerrero Maya Jr. vs. Euforia, Luciferno y Namajague

4. Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura vs. «King of Darkness» EVIL, Shinfo Takagi y BUSHI

5. Satoshi Kojima, Soberano Jr. y Stuka Jr. vs. Último Guerrero, Negro Casas y OKUMURA

6. Campeonato Nacional de Tríos CMLL: Sanson, Cuatrero y Forastero (c) vs. Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán

7. Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio NWA: Carístico (c) vs. Bárbaro Cavernario