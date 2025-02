NJPW/CMLL: Carteles «Fantasticamania 2025»

Se han dado a conocer los carteles de las ocho funciones que comprenderán la gira conjunta de New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre, «Fantasticamania 2025«.

► Carteles gira «Fantasticamania 2025»

La gira comenzará el 19 de febrero en Osaka y concluirá el 28 del mismo mes en el Tokyo Korakuen Hall. La gira comprenderá ocho fechas, donde se conmemorarán 30 años de actividad profesional de Okumura, un mini torneo de parejas, el tradicional memorial a Black Cat (Kuroneko, Juan Manuel Mar), la disputa de dos títulos MLW entre otros duelos muy interesantes.

Esta gira será además la última donde participe Hiroshi Tanahashi, actual presidente de NJPW, quien está en su año de despedida. Tanahashi verá acción en los ocho eventos de la gira en luchas por equipo alternando con talento mexicano y japonés.

Los carteles quedas así:

NJPW, 19.02.2025

Towa Pharmaceutical RACTAB Dome (Osaka Prefectural Kadoma Sports Center)

1. YOH y Xelhua vs. Zandokan Jr. y Mascara Kantansu Tomato

2. Relevos Increíbles: Satoshi Kojima, OKUMURA y Max Star vs. Magnus , Rugido y Yoshinobu Kanemaru

3. Stigma , Ryusuke Taguchi, Master Wato y Katsuya Murashima vs. Tetsuya Naito, Titán, KAMAITACHI y BUSHI

4. Relevos Increíbles: Bárbaro Cavernario, Neón y Ninja Mack vs. Hechicero, Raider y SHO

5. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, Máscara Dorada y Templario vs. Volador Jr., Soberano Jr. y Yujiro Takahashi

6. Místico, Atlantis Jr. y El Desperado vs. Último Guerrero , Averno y Taiji Ishimori.

NJPW, 20.02.2025

Takamatsu City General Gymnasium 2nd Stadium

1. YOH y Stigma vs. Raider y Yoshinobu Kanemaru

2. Relevos Increíbles: Satoshi Kojima, OKUMURA y Max Star vs. Magnus, Rugido y SHO

3. Xelhua, Ryusuke Taguchi, Master Wato y Daiki Nagai vs. Tetsuya Naito, Titán, KAMAITACHI y BUSHI

4. Relevos Increíbles: Atlantis Jr. , Neón y Ninja Mack vs. Ultimo Guerrero, Zandokan Jr. y Máscara Kantansu Tomato

5. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, Templario y Bárbaro Cavernario vs. Volador Jr., Hechicero y Yujiro Takahashi

6. Místico, Máscara Dorada y El Desperado vs. Averno , Soberano Jr. y Taiji Ishimori

NJPW, 21.02.2025

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

1. Stigma, Xelhua y Katsuya Murashima vs. Raider, Yujiro Takahashi y SHO

2. Max Star, Ryusuke Taguchi, YOH y Master Wato vs. Tetsuya Naito, Titán, KAMAITACHI y BUSHI

3. Ninja Mack y Neón vs. Zandokan Jr. y Máscara Kantansu Tomato

4. Hiroshi Tanahashi, Bárbaro Cavernario y Máscara Dorada vs. Hechicero , Soberano Jr. y Yoshinobu Kanemaru

5. OKUMURA 30th Anniversary Match – Relevos Increíbles: Satoshi Kojima, Ultimo Guerrero y OKUMURA vs. Atlantis Jr. , Magnus y Rugido

6. Relevos Increíbles: Místico, Templario y El Desperado vs. Volador Jr., Averno y Taiji Ishimori

NJPW, 22.02.2025

Aichi Prefectural Budokan

1. Máscara Dorada , Ryusuke Taguchi, YOH y Master Wato vs. Soberano Jr., Raider, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru

2. Hiroshi Tanahashi, Max Star, Ninja Mack y Daiki Nagai vs. Tetsuya Naito, Zandokan Jr., Máscara Kantansu Tomato y KAMAITACHI

3. Relevos Increíbles: Atlantis Jr., Bárbaro Cavernario y Neón vs. Ultimo Guerrero, Hechicero y SHO

4. Legion Tag Tournament – Round 1: Satoshi Kojima y OKUMURA vs. Magnus y Rugido

5. Legion Tag Tournament – Round 1: Stigma y Xelhua vs. Titán y BUSHI

6. Relevos Increíbles: Místico, Templario y El Desperado vs. Volador Jr., Averno y Taiji Ishimori

NJPW, 24.02.2025

Kyoto KBS Hall

1. Xelhua y Ryusuke Taguchi vs. Raider y Yoshinobu Kanemaru

2. Satoshi Kojima, OKUMURA y Master Wato vs. Magnus , Rugido y Taiji Ishimori

3. Max Star, YOH, Ninja Mack y Katsuya Murashima vs. Tetsuya Naito, Titán, KAMAITACHI y BUSHI

4. Atlantis Jr., Stigma y El Desperado vs. Ultimo Guerrero , Yujiro Takahashi y SHO

5. Relevos Increíbles: Templario, Máscara Dorada y Bárbaro Cavernario vs. Volador Jr., Hechicero y Soberano Jr.

6. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, Místico y Neón vs. Averno, Zandokan Jr. y Máscara Kantansu Tomato

NJPW, 26.02.2025

Makuhari Messe International Exhibition Hall

1. Max Star, Ryusuke Taguchi y Ninja Mack vs. Raider, SHO y Yoshinobu Kanemaru

2. Neón, YOH, Master Wato y Daiki Nagai vs. Tetsuya Naito, Zandokan Jr., Mascara Kantansu Tomato y KAMAITACHI

3. Hiroshi Tanahashi, Hechicero y Máscara Dorada vs. Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Yujiro Takahashi

4. Legion Tag Tournament – 3er Lugar:

5. Legion Tag Tournament – Final:

6. Relevos Increíbles: Místico, Atlantis Jr. , Templario y Taiji Ishimori vs. Volador Jr., Ultimo Guerrero, Averno y El Desperado

NJPW, 27.02.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Xelhua y Max Star vs. Titán y KAMAITACHI

2. Relevos Increíbles: Bárbaro Cavernario y El Desperado vs. Hechicero y Ninja Mack

3. MLW World Tag Team Title: Satoshi Kojima y OKUMURA (c) vs. Magnus y Rugido

4. Match Relámpago: Zandokan Jr. vs. Neón

5. Black Cat Memorial Match: Hiroshi Tanahashi, Místico, Mascara Dorada y Stigma vs. Averno , Soberano Jr., Raider y Taiji Ishimori

6. Special Singles Match: Atlantis Jr. vs. Ultimo Guerrero

7. Special Singles Match: Templario vs. Volador Jr.

NJPW, 28.02.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Max Star vs. Raider

2. Hiroshi Tanahashi, Xelhua, Ryusuke Taguchi y Ninja Mack vs. Titán, Zandokan Jr., Máscara Kantansu Tomato y KAMAITACHI

3. Relevos Increíbles: Atlantis Jr., Stigma y Taiji Ishimori vs. Ultimo Guerrero, Satoshi Kojima y OKUMURA

4. Relevos Increíbles: Templario, Neón y El Desperado vs. Volador Jr., Magnus y Rugido

5. Special Singles Match: Bárbaro Cavernario vs. Hechicero

6. Special Singles Match: Máscara Dorada vs. Soberano Jr.

7. MLW World Middleweight Title: Místico vs. Averno