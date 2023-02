NJPW/CMLL: Carteles “Fantasticamania 2023”

New Japan Pro Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre revelaron los carteles completos de la gira “Fantasticamania 2023“.

Carteleras de la gira

Este es el gran retorno de la tradicional gira luego de tres años y principal escaparate de las estrellas del CMLL en Japón.

La gira comenzará el 22 de febrero en Takamatsu y llegará a su fin el 28 del mismo mes en el Tokyo Korakuen Hall con seis fechas.

El contingente mexicano se encuentra listo para una gran gira donde alternará con las grandes estrellas de la empresa del león. Dentro de la gira destacan el cuadrangular de facciones donde intervendrán duplas de Los Ingobernables de Japón, Los Depredadores, Los Dulces Atrapasueños y Los Guerreros de la Atlántida. Además, Titán expondrá el Campeonato Mundial de Peso Welter CMLL ante Soberano Jr.

Los carteles completos quedaron así:

NJPW, 22.02.2023

Takamatsu City General Gymnasium 2nd Stadium

1. Capitan Suicida y Yuto Nakashima vs. Taiji Ishimori y Gedo

2. Magia Blanca y Ryohei Oiwa vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

3. Dulce Gardenia, Tiger Mask y YOH vs. Bárbaro Cavernario, OKUMURA e Hijo Del Villano III

4. Soberano Jr., Ryusuke Taguchi, Master Wato y Kosei Fujita vs. Tetsuya Naito, Titán, Hiromu Takahashi y BUSHI

5. Volador Jr., El Desperado y Rey Cometa vs. Hechicero, Templario y SHO

6. Relevos Increibles: Hiroshi Tanahashi y Místico vs. Último Guerrero y Atlantis Jr.

NJPW, 23.02.2023

Kyoto KBS Hall

1. Rey Cometa y Yuto Nakashima vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

2. Capitan Suicida y Ryohei Oiwa vs. Taiji Ishimori y Gedo

3. Dulce Gardenia, Tiger Mask y Master Wato vs. Bárbaro Cavernario , OKUMURA & Hijo Del Villano III

4. Soberano Jr., Ryusuke Taguchi, YOH y Kosei Fujita vs. Tetsuya Naito, Titán, Hiromu Takahashi y BUSHI

5. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, Último Guerrero y El Desperado vs. Hechicero, Magia Blanca y SHO

6. Relevos Increíbles: Místico y Volador Jr. vs. Atlantis Jr. y Templario

NJPW, 24.02.2023

Maruzen Intec Arena Osaka (Osaka City Central Gymnasium Sub Arena)

1. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. Hijo Del Villano III, Taiji Ishimori y Gedo

2. Capitan Suicida y YOH vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi

3. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, OKUMURA y Kosei Fujita vs. Templario, Bárbaro Cavernario y SHO

4. Místico, Soberano Jr. y El Desperado vs. Hechicero, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

5. Torneo de Facciones – Round 1: Dulce Gardenia y Rey Cometa vs. Titan y BUSHI

6. Torneo de Facciones – Round 1: Volador Jr. y Magia Blanca vs. Último Guerrero y Atlantis Jr.

NJPW, 26.02.2023

Makuhari Messe International Exhibition Hall

1. Tiger Mask y Ryohei Oiwa vs. Hijo Del Villano III y SHO

2. Relevos Increíbles: Hiroshi Tanahashi, Bárbaro Cavernario y Ryusuke Taguchi vs. OKUMURA , YOH y Master Wato

3. Capitan Suicida y Kosei Fujita vs. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi

4. Místico, Soberano Jr. y El Desperado vs. Hechicero, Templario y DOUKI

5. Torneo de Facciones – 3rd lugar:

6. Torneo de Facciones – Final:

NJPW, 27.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Rey Cometa y Kosei Fujita vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

2. Tiger Mask y Master Wato vs. Hijo Del Villano III y Gedo

3. Challenge Match: Último Guerrero vs. Capitán Suicida

4. Relevos Increíbles: Bárbaro Cavernario, Ryusuke Taguchi y El Desperado vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI

5. Relevos Increíbles: Místico, Dulce Gardenia y Magia Blanca vs. Hechicero, Atlantis Jr. y OKUMURA

6. Special Singles Match: Volador Jr. vs. Templario

7. Campeonato Mundial de Peso Welter CMLL: Titán (c) vs. Soberano Jr.

NJPW, 28.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Magia Blanca y Kosei Fujita vs. Capitán Suicida y Yuto Nakashima

2. Tiger Mask vs. Hijo Del Villano III

3. Hiroshi Tanahashi, Satoshi Kojima, Rey Cometa y Ryohei Oiwa vs. Tetsuya Naito, Titán, Hiromu Takahashi y BUSHI

4. Dulce Gardenia vs. OKUMURA

5. Soberano Jr. vs. Hechicero

6. Relevos Increíbles: Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Master Wato vs. Volador Jr. , Templario y El Desperado

7. Místico vs. Atlantis Jr.