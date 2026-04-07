NJPW: Carteles «Wrestling Dontaku 2026» |Tsuji vs Kidd | Newman vs Takagi

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los carteles para las dos funciones de «Wrestling Dontaku 2026«, que tendrán lugar el 3 y 4 de mayo en el Fukuoka International Center.

► «Wrestling Dontaku 2026»

Para el evento del día 3 de mayo y dando continuidad a la rivalidad de Hontai y House of Torture, Aaron Wolf sostendrá un mano a mano contra Don Fale. Entre ambos hay deudas pendientes por saldar y esta lucha puede ser definitiva.

Oleg Boltin sigue con su asedio a Ren Narita y será el retador al Campeonato de Peso Abierto NEVER, con la posibilidad de convertirse en triple monarca en NJPW. Para Narita será la primera ocasión que exponga su cetro, desde que se lo arrebató a Aaron Wolf.

Gabe Kidd retorna a NJPW con la misión de sembrar la mayor destrucción posible. En esta reaparición, Kidd volverá a enfrentar a Yota Tsuji, pero ahora con el Campeonato Global de Peso Completo IWGP en juego. Para Yota será la cuarta vez que exponga el cetro.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2026», 03.05.2026

Fukuoka International Center

1. Toru Yano, YOH y Master Wato vs. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Taisei Nakahara

2. Tomoaki Honma y Masatora Yasuda vs. Yuto-Ice y OSKAR

3. Yuya Uemura, Taichi, El Desperado y Mistico vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Will Ospreay , Great-O-Khan y HENARE

5. KONOSUKE TAKESHITA y Shota Umino vs. Chase Owens y Yujiro Takahashi

6. Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay

7. Special Singles Match: Aaron Wolf vs. Don Fale

8. NEVER Openweight Title: Ren Narita (c) vs. Oleg Boltin

9. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Gabe Kidd

En la segunda jornada en el Fukuoka International Center, Konosuke Takeshita responderá el reto que hizo Chase Owens por el Campeonato de la TV NJPW World. Tras Sakura Genesis 2026, Owens se lanzó a un artero ataque sobre Takashita, quien juró tomar venganza tras esas agresiones.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin expondrán por tercera vez el Campeonato de Tercias IWGP, respondiendo al desafío que hicieron Will Ospreay. HENARE y Great-O-Khan de United Empire.

En la gran estelar de la segunda jornada en Fukuoka, Callum Newman defenderá por primera vez el Campeonato de Peso Completo IWGP, enfrentando a Shingo Takagi, quien es el primero en la lista de retadores para enfrentarse al flamante monarca.

El cartel completo queda así:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2026», 04.05.2026

Fukuoka International Center

0. Masatora Yasuda vs. Taisei Nakahara

1. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Chase Owens

2. Ryusuke Taguchi y Tatsuya Matsumoto vs. Gedo y Daiki Nagai

3. Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Yuto-Ice y OSKAR

4. Aaron Wolf, Toru Yano, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. Ren Narita, Don Fale, DOUKI, SHO y Yoshinobu Kanemaru

5. El Desperado y Mistico vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Yuya Uemura y Taichi vs. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

7. Yota Tsuji, Drilla Moloney, Taiji Ishimori y Robbie X vs. Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay

8. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Will Ospreay , Great-O-Khan y HENARE

9. IWGP Heavyweight Title: Callum Newman (c) vs. Shingo Takagi