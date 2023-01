El Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell de Sapporo, será la sede de dos grandes funciones de “The New Beginning” de New Japan Pro Wrestling.

► “The New Beginning in Sapporo 2023”

Éstas se llevarán a cabo el 04 y 5 de febrero y en ellas se pondrán en disputa cuatro campeonatos, así como varios duelos especiales.

Para la primera función, Catch 2/2 (Francesco Akira y TJP) expondrán por cuarta ocasión el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP contra Yoshinobu Kanemaru y DOUKI.

Will Ospreay se medirá en mano a mano contra Taichi, en el turno semifinal.

Mientras que en la estelar, en joven Shota Umino se pondrá a prueba contra el líder de LIJ, Tetsuya Naito.

El cartel completo queda así:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES”, 04.02.2023

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

1. Great-O-Khan vs. Oskar Leube

2. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryohei Oiwa vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Yuto Nakashima vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

4. Hiroshi Tanahashi, Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato vs. Jay White, KENTA, Taiji Ishimori y El Phantasmo

5. Kazuchika Okada, Toru Yano, Ryusuke Taguchi y YOH vs. Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira y TJP (c) vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

7. Special Singles Match: Will Ospreay vs. Taichi

8. Special Singles Match: Shota Umino vs. Tetsuya Naito

Para la segunda función, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) expondrá por primera vez en su segundo reinado, el Campeonato de Parejas IWGP, respondiendo al desafío que hicieron TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste).

Zack Sabre Jr. pondrá en disputa, por primera vez, el Campeonato de la TV NJPW World ante Tomohiro Ishii.

Cerrando el evento, Hiromu Takahashi se medirá contra YOH poniendo en juego el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

El cartel completo queda así:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES”, 05.02.2023

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

1. Will Ospreay, Great-O-Khan, Francesco Akira y TJP vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

2. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Yuto Nakashima vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Hiroshi Tanahashi y Master Wato vs. KENTA y Taiji Ishimori

4. Tama Tonga, Hikuleo y Jado vs. Jay White, El Phantasmo y Gedo

5. Kazuchika Okada, Toru Yano, Shota Umino y Ryusuke Taguchi vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA y BUSHI

6. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

7. NJPW WORLD TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Tomohiro Ishii

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. YOH