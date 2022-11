NJPW: Carteles «Tamashii», Jeff Cobb fuera

New Japan Pro Wrestling informó que el luchador Jeff Cobb quedó fuera de los evento Tamashii que se celebrarán en Nueva Zelanda y Australia.

► NJPW regresa a la zona de Oceanía

Sólo se especificó que la ausencia de Cobb sería por motivos personales sin dar más explicaciones. Por tal motivo, los carteles de ambas jornadas sufrieron modificaciones.

Con estos eventos se busca dar impulso al talento que surja de esta zona geográfica, y que se formará en el Dojo de NJPW en Nueva Zelanda, mismo que se encuentra a cargo de Tony Kozina y Bad Luck Fale. Como submarca, Tamashii se lanzó oficialmente en septiembre.

Los carteles actualizados quedan así:

NJPW «Tamashii», 11.11.2022

Christchurch, Nueva Zelanda

1. Mart Tui and Chris Miles vs. Jordan Allan-Wright and Shep Alexander

2. Bad Luck Fale and Jack Bonza vs. Tony Kozina and Jake Taylor

3. Tome Filip and Stevie Filip vs. Rowan Davis and Nikolai Anton Bell

4. Richard Mulu vs. Michael Richards

5. KENTA vs. Andrew Villalobos

6. Taiji Ishimori vs. Aaron Solo

NJPW «Tamashii», 12.11.2022

Liberty Hall, Sidney, Australia

1. Unsocial Jordan y Aaron Jake vs. Richard Mulu y Jake Taylor

2. Robbie Eagles vs. Carter Deems

3. Mat Diamond vs. Jordan Allan-Wright

4. Bad Luck Fale, Jack Bonza y KENTA vs. Mat Rogers, Jude London y Paris De Silva

5. Aaron Solo contra Lyrebird Luchi

6. Michael Richards y Andrew Villalobos vs. Caveman Ugg y Ricky South

7. Taiji Ishimori vs. Mick Moretti