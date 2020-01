Se han dado a conocer los carteles completos para «Road to the New Beginning 2020» y «The New Beginning 2020«, que en esta ocasión tendrá dos funciones en Sapporo y una en Osaka.

En esta ocasión habrá seis luchas de Campeonato. En la primera de ellas, Hirooki Goto expondrá por primera ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Shingo Takagi. Este encuentro se realizará en Sapporo el 1 de febrero.

Al día siguiente, en ese mismo escenario, Zack Sabre Jr. y Will Ospreay chocarán por el Campeonato Británico de Peso Completo. Ospreay entra de lleno a competir en el terreno de los pesos completos.

Para el 6 de febrero, en el Tokyo Korakuen Hall, Los Ingobernables de Japón (Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI) pondrán en juego, por primera ocasión, el Campeonato de Tercias NEVER ante Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Robbie Eagles de CHAOS.

El gran cierre será en el Osaka Castle Hall el 9 de febrero con tres luchas titulares. Hiromu Takahashi se reencuentra con Ryu Lee y ambos se medirán por el Campeonato Jr. IWGP. Será la primera defensa titular de Takahashi, pero entre ambos hay deudas por saldar.

Uno de los duelos más esperados es el choque entre Jon Moxley y Minoru Suzuki por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP. Éste combate es de pronóstico reservado.

En el turno súper estelar, se dará la batalla entre Tetsuya Naito y KENTA por los Campeonatos de Peso Completo IWGP e Intercontinental.

Los carteles completos son:

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 25.01.2020

Furukawa City Central Sports Park General Gymnasium

1. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

2. Taiji Ishimori y El Phantasmo vs. Tiger Mask y Gabriel Kidd

3. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi

4. Toa Heanrea, YOH y SHO vs. Minoru Suzuki, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Ryusuke Taguchi vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI

6. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Robbie Eagles vs. Taichi, Zack Sabre Jr. y DOUKI

7. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Gedo

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 27.01.2018

Yamagata Big Wing

1. Gabriel Kidd vs. Yuya Uemura

2. Taiji Ishimori y El Phantasmo vs. Ryusuke Taguchi y Yota Tsuji

3. Togi Makabe y Toa Henare vs. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi

4. Tomoaki Honma, YOH y SHO vs. Minoru Suzuki, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Tiger Mask vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI

6. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Robbie Eagles vs. Taichi, Zack Sabre Jr. y DOUKI

7. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Gedo

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 28.01.2018

Akita Nices Arena (Yurihonjo Arena)

1. Yota Tsuji vs. Gabriel Kidd

2. Taiji Ishimori y El Phantasmo vs. Tiger Mask y Yuya Uemura

3. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi

4. Toa Henare, YOH y SHO vs. Minoru Suzuki, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Ryusuke Taguchi vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI

6. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Robbie Eagles vs. Taichi, Zack Sabre Jr. y DOUKI

7. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Gedo

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 29.01.2018

Shin-Aomori Sports Park Maeda Arena Sub Arena

1. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

2. Taiji Ishimori y El Phantasmo vs. Ryusuke Taguchi y Gabriel Kidd

3. Togi Makabe y Toa Henare vs. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi

4. Tomoaki Honma, YOH y SHO vs. Minoru Suzuki, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Tiger Mask vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI

6. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Robbie Eagles vs. Taichi, Zack Sabre Jr. y DOUKI

7. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Gedo

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES», 01.02.2020

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell[/B]

1. Taiji Ishimori y El Phantasmo vs. Tiger Mask y Yuya Uemura

2. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Toa Henare vs. Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi y Yota Tsuji

3. Will Ospreay, YOH, SHO y Ryusuke Taguchi vs. Zack Sabre Jr., El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

4. Special Tag Match: Ryu Lee y Robbie Eagles vs. Hiromu Takahashi y BUSHI

5. Special Tag Match: Tetsuya Naito y SANADA vs. KENTA y Jay White

6. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Jon Moxley vs. Taichi y Minoru Suzuki

7. Special Singles Match: Tomohiro Ishii vs. «King of Darkness» EVIL

8. NEVER Openweight Title: Hirooki Goto (c) vs. Shingo Takagi

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES», 02.02.2020

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

1. Toa Henare vs. Yota Tsuji

2. Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi y Tiger Mask vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Yuya Uemura

3. El Phantasmo vs. Gabriel Kidd

4. Hirooki Goto, Tomihiro Ishii y Robbie Eagles vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI

5. Special Eight Man Tag Match: Jon Moxley, YOH, SHO y Ryusuke Taguchi vs. Minoru Suzuki, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

6. Special Six Man Tag Match: Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Taiji Ishimori

7. British Heavyeight Title:[/B] Zack Sabre Jr. (c) vs. Will Ospreay

8. Special Singles Match: Kazuchika Okada vs. Taichi

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 04.02.2018

Tokyo Korakuen Hall

1. Ryusuke Taguchi vs. Gabriel Kidd

2. Taiji Ishimori vs. Yuya Uemura

3. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Toa Henare y Yota Tsuji

4. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi vs. Minoru Suzuki y DOUKI

5. Hirooki Goto, Tomihiro Ishii y Robbie Eagles vs. Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y Hiromu Takahashi

6. Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI vs. KENTA, Jay White y El Phantasmo

7. Elimination Match: Kazuchika Okada, Will Ospreay, YOH y SHO vs. Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 05.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Gabriel Kidd vs. Yuya Uemura

2. Ryusuke Taguchi vs. Yota Tsuji

3. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi

4. Tomihiro Ishii, Will Ospreay y Robbie Eagles vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr. y DOUKI

5. Shingo Takagi y «KIng of Darkness» EVIL vs. Hirooki Goto y Toa Henare

6. Kazuchika Okada, YOH y SHO vs. Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

7. Elimination Match: Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. KENTA, Jay White, Taiji Ishimori y El Phantasmo

NJPW «ROAD TO THE NEW BEGINNING», 06.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Yota Tsuji vs. Youta TsujiYuya Uemura

2. El Phantasmo vs. Gabriel Kidd

3. Hiroyoshi Tenzan y Manabu Nakanishi vs. Tomoaki Honma y Toa Henare

4. Will Ospreay, YOH y SHO vs. Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. Kazuchika Okada, Togi Makabe y Ryusuke Taguchi vs. Taichi, Minoru Suzuki y DOUKI

6. Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi vs. KENTA, Jay White y Taiji Ishimori

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Shingo Takagi, «King of Darkness» EVIL y BUSHI (c) vs. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Robbie Eagles

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 09.02.2020

Osaka Castle Hall

1. Nakanishi Final Osaka Jo Hall: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Yuji Nagata vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Toa Henare y Ryuske Taguchi

2. IWGP Jr. Tag Team Title: YOH y SHO (c) vs. El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

3. Special Eight Man Tag Match: Juice Robinson, David Finlay, Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi vs. Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi y Chase Owens

4. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Will Ospreay vs. Taichi y Zack Sabre Jr.

5. Special Singles Match: Jay White vs. SANADA

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Ryu Lee

7. IWGP US Heavyweight Title: Jon Moxley (c) vs. Minoru Suzuki

8. IWGP Heavyweight Title & IWGP Intercontinental Title: Tetsuya Naito (c) vs. KENTA