NJPW: Carteles de la gira «Road to Sakura Genesis 2026»

New Japan Pro Wrestling reveló los carteles de las funciones que conformará la gira «Road to Sakura Genesis 2026«.
► NJPW dio a conocer los carteles de Road to Sakura Genesis
La gira Road to Sakura Genesis 2026 constará de cinco eventos que culminarán en el magno evento Sakura Genesis 2026.
La gira dará inicio el 28 de marzo en Mito, Ibaraki y concluirá el 2 de abril en el Korakuen Hall de la capita japonesa.
Para esa función de cierre de gira, se llevarán a cabo dos combates de campeonato. DOUKI defenderá el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra YOH. Esta será la tercera ocasión en su segundo reinado, que DOUKI expone el título.
Además, Robbie X y Taiji Ishimori de Unbound Co. pondrán en juego el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP contra United Empire (Francesco Akira y Jakob Austin Young). Esta será la primera vez que Unbound Co. pone en disputa su campeonato.
Los carteles quedan así:
NJPW, 28.03.2026
Lily Arena MITO
1. Masatora Yasuda vs. Tatsuya Matsumoto
2. KUSHIDA vs. Taisei Nakahara
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Tiger Mask
4. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vs. Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Shota Umino y Oleg Boltin vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Dick Togo
6. Yuto-Ice, OSKAR y Gedo vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jacob Austin Young y Zane Jay
NJPW, 29.03.2026
Act City Hamamatsu
1. Tatsuya Matsumoto vs. Taisei Nakahara
2. Tiger Mask vs. Masatora Yasuda
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y KUSHIDA
4. Shota Umino, Aaron Wolf, Toru Yano y YOH vs. Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin y Master Wato vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Dick Togo
6. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Robbie X y Gedo vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jacob Austin Young y Zane Jay
NJPW, 30.03.2026
Twin Messe Shizuoka
1. Masatora Yasuda vs. Taisei Nakahara
2. KUSHIDA vs. Tatsuya Matsumoto
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Tiger Mask
4. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vs. Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Shota Umino y Oleg Boltin vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Dick Togo
6. Yuto-Ice, OSKAR y Gedo vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jacob Austin Young y Zane Jay
NJPW, 01.04.2026
Nagano Prefectural Budokan
1. Masatora Yasuda vs. Tatsuya Matsumoto
2. Tiger Mask vs. Taisei Nakahara
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y KUSHIDA
4. Shota Umino, Aaron Wolf, Toru Yano y YOH vs. Don Fale, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru
5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin y Master Wato vs. Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Dick Togo
6. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
7. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Taiji Ishimori, Robbie X y Gedo vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jacob Austin Young y Zane Jay
NJPW, 02.04.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Shota Umino y Tiger Mask vs. KUSHIDA y Masatora Yasuda
2. KONOSUKE TAKESHITA vs. Tatsuya Matsumoto
3. Yuya Uemura, Taichi y El Desperado vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Master Wato
4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vs. Ren Narita, Don Fale, Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru
5. Yuto-Ice, OSKAR y Gedo vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
6. Yota Tsuji, Shingo Takagi y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee y Zane Jay
7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y Robbie X (c) vs. Francesco Akira y Jakob Austin Young
8. IWGP Jr. Heavyweight Title Title: DOUKI (c) vs. YOH