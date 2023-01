NJPW: Cartel "The New Beginning in Nagoya"

"The new Beginning in Nagoya" es el evento con el que inician las actividades 2023 de The New Beginning.

New Japan Pro Wrestling informó de sus magnas funciones de la serie “The New Beginning 2023″, siendo la primera de ellas la de Nagoya.

Esta tendrá lugar el 22 de enero, justo un día después de la segunda jornada de Wrestle Kingdom 17 en Yokohama. “The New Beginning in Nagoya” tendrá lugar en el Aichi Prefectural Gymnasium.

Para este evento se pondrá en juego el Campeonato KOPW 2023, donde el flamante primer poseedor del cinturón, Shingo Takagi, se medirá a Great-O-Khan en la batalla estelar.

Además, un combinado del Team NJ (Kazuchika Okada, Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH) chocarán con los siempre beligerantes Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI).

United Empire (Will Ospreay, Aaron Henare, TJP y Francesco Akira) enfrentarán a la cuarteta de Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku, Just 4 guy’s.

El cartel completo queda así:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN NAGOYA”, 22.01.2023

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

1. Togi Makabe y Toru Yano vs. Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Minoru Suzuki, Tomoaki Honma, El Desperado y Ren Narita vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

4. Hiroshi Tanahashi, Master Wato y Jado vs. KENTA, Taiji Ishimori y El Phantasmo

5. Will Ospreay, Aaron Henare, TJP y Francesco Akira vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

6. Kazuchika Okada, Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH vs. Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI

7. KOPW 2023: Shingo Takagi (c) vs. Great-O-Khan