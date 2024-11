NJPW: Cartel «Strong Style Evolved» Moné vs Hazuki

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Strong Style Evolved«, evento de NJPW Strong que se realizará en Long Beach, California.

► Cartel completo «Strong Style Evolved»

Los tres campeonatos NJPW Strong se pondrán en disputa; así como varios encuentros especiales. Se trata del último evento del año en los Estados Unidos, que se realizará justo tres semanas antes de Wrestle Kingdom 19 y Wrestle Dynasty.

Hechicero es el único elemento del CMLL invitado a este evento y enfrentará por primera vez en mano a mano, al habilidoso Lio Rush.

Los Ingobernables de Japón (Shingo Takagi y Yota Tsuji) harán frente a Konosuke Takeshita y Jake Perry de AEW. Este choque es previo a los duelos que los cuatro luchadores tendrán en enero en el Tokyo Dome. Takagi y Takeshita se enfrentarán en WK19 por el Campeonato de Peso Abierto NEVER (y quizá también el Campeonato Internacional AEW); mientras que Yota y Perry se confrontarán al día siguiente en Wrestle Dynasty.

Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson), los flamantes poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW Strong, expondrán el cetro por primera ocasión ante The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson y Royce Isaacs) quienes buscan apoderarse del cetro por primera vez.

Gabe Kidd podrá en juego el Campeonato de Peso Abierto NJPW Strong contra Ryohei Oiwa de TMDK. Kosei Fujita, compañero de Oiwa, hizo un gran esfuerzo en FSU en su intento de apoderarse del cinturón; sin embargo, falló en su intento. Tras la lucha, Kidd siguió castigando a su rival, lo que desató la ira de Oiwa, por lo que subió al ring para defender a su compañero y lanzó su propio desafío

En el turno principal, Mercedes Moné expondrá por tercera vez el Campeonato Femenino NJPW Strong ante Hazuki, quien ganó una eliminatoria previa en FSU. Ellas ya se habían enfrentado en 2023, pero por el Campeonato Femenino IWGP, aunque en esa ocasión fue en un triangular donde también participó AZM. Esta es la primera vez que se miden en mano a mano.



El cartel completo queda así:

NJPW «STRONG STYLE EVOLVED», 15.12.2024

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Zane Jay

1. Mina Shirakawa vs. Johnnie Robbie.

2. Hechicero vs. Lio Rush

3. Four Way Match: TJP vs. Clark Connors vs. Kevin Knight vs. Kosei Fujita.

4. Jack Perry y Konosuke Takeshita vs. Shingo Takagi y Yota Tsuji.

5. NJPW STRONG Openweight Tag Team Title: James Drake y Zack Gibson (c) vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

6. NJPW STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Ryohei Oiwa.

7. NJPW STRONG Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. Hazuki.