NJPW: Cartel «Strong Style Evolved» Moné vs Hazuki

Quedó definido el cartel completo para la función «Strong Style Evolved«, última de 2024 que New Japan Pro Wrestling presentará en Estados Unidos.

► Cartel «Strong Style Evolved 2024»

Será el 15 de diciembre en California donde se presente este evento. Se anunció oficialmente que la lucha estelar será la disputa por el Campeonato Femenino Strong entre la monarca reinante Mercedes Moné contra Hazuki, quien se impuso en un cuadrangular en Fighting Spirit Unleashed del mes pasado.

Los otros dos títulos de la división Strong también se pondrán en juego, tal como se anunció previamente.

Hubo una modificación del cartel, ya que tras la lesión de HENARE, su sustituto será el mexicano Templario, quien debutará como nuevo elemento de United Empire. Templario se aliará con Jakob Austin Young para enfrentar a LIJ (Titán y Hiromu Takahashi).

La última lucha confirmada será un choque de tercias donde TMDK (Bad Dude Tito, Shane Haste y Zack Sabre Jr.) enfrentarán a Dirty Work (Fred Rosser y Tom Lawlor) reforzados con Shota Umino.

El cartel completo queda así:

NJPW «STRONG STYLE EVOLVED», 15.12.2024

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Zane Jay

1. Mina Shirakawa Stardom vs. Johnnie Robbie

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Zack Gibson y James Drake (c) vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

3. 4 Way Match: KUSHIDA vs. TJP vs. Kosei Fujita vs. Clark Connors

4. Hechicero vs. Lio Rush

5. Hiromu Takahashi y Titán vs. Templario y Jakob Austin Young

6. STRONG STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Ryohei Oiwa

7. Zack Sabre Jr., Bad Dude Tito y Shane Haste vs. Shota Umino, Fred Rosser y Tom Lawlor

8. Special Tag Match: Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. KONOSUKE TAKESHITA y Jack Perry

9. STRONG Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. Hazuki