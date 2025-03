NJPW: Cartel «Sakura Genesis 2025» Goto vs Finlay

Con seis campeonatos en disputa, New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para su magno evento «Sakura Genesis 2025«.

► «Sakura Genesis 2025»

El evento tendrá lugar el 5 de abril en el Tokyo Ryogoku Kokugikan. El Phantasmo hará la quinta defensa del Campeonato de la TV NJPW World, respondiendo al desafío que hizo Great-O-Khan.

Sigue en curso la gira del retiro de Hiroshi Tanahashi. Para esta función, el «Ace of Universe» se medirá ante Shota Umino, una de las más grandes promesas de la empresa.

Sigue la guerra entre House of Torture y War Dogs, enfrentándose esta vez por el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER. Ren Narita, SHO y Yujiro Takahashi defenderán con todo el cetro que recién conquistaron durante la gira Road To The New Beginning 2025. Gabe Kidd, Drilla Moloney y Taiji Ishimori serán sus retadores.

Konosuke Takeshita reaparece con NJPW exponiendo por quinta ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER. En esta ocasión se medirá contra el joven Ryohei Oiwa de TMDK.

Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi y Tetsuya Naito) enfrentará a United Empire (Jeff Cobb y Callum Newman) por el Campeonato de Parejas IWGP. Esta será la primera vez que LIJ pone en disputa su título.

En el turno semifinal, Yota Tsuji defenderá por tercera vez el Campeonato Global del Peso Completo IWGP enfrentando al peligroso EVIL, quien sin duda estará respaldado por HOT.

En la gran estelar, con el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP de por medio, HIrooki Goto chocará con David Finlay, el flamante ganador de la New Japan Cuo 2025. Goto pondrá en juego su cinturón por tercera vez.

El cartel completo queda así:

NJPW «SAKURA GENESIS 2025», 05.04.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

0. Katsuya Murashima vs. Daiki Nagai

1. Special Singles Match: Yuya Uemura vs. SANADA

2. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. Great-O-Khan

3. Hiroshi Tanahashi Final Road: Hiroshi Tanahashi vs. Shota Umino

4. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO (c) vs. Gabe Kidd, Drilla Moloney y Taiji Ishimori

5. NEVER Openweight Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. Ryohei Oiwa

6. IWGP Tag Team Title: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi (c) vs. Jeff Cobb y Callum Newman

7. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. «King of Darkness» EVIL

8. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) vs. David Finlay