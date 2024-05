NJPW: Cartel «Resurgence 2024» Moxley vs Umino

Luego de los dos eventos de «Wrestling Dontaku 2024« de New Japan Pro Wrestling, se definieron los últimos encuentros que integran el cartel para «Resurgence 2024«.

► «Resurgence 2024» – Cartel completo

Esta función tendrá lugar el 11 de mayo en el Tokyo Arena de California y se pondrán en juego seis campeonatos, los cuatro de Strong, así como el Campeonato de Peso Abierto NEVER y el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Jack Perry reaparecerá con NJPW haciendo equipo con House of Torture (EVIL y Ren Narita) para medirse al combinado de The DKC, Rocky Romero y Tomohiro Ishii,

Jeff Cobb expondrá el Campeonato de la Televisión NJPW World ante Lance Archer, quien lanzó su desafío mediante un video

También se agrega una lucha por el Campeonato de Peso Abierto entre Shingo Takagi y Yuya Uemura. Para Takagi sería la segunda ocasión en su cuarto reinado que expone el cetro, mientras para Uemura es la primera oportunidad por contender por dicho título. Hay que recordar que en Wrestling Dontaku , Uemura se apoderó del Campeonato KOPW 2024, pero desea más logros.

En la batalla estelar, Jon Moxley enfrentará el que hasta ahora era su pupilo y protegido, Shota Umino, quien considera que es momento de mostrar su avance y nada mejor que ante el monarca máximo, quien pondrá en juego su cinturón por tercera vez.

El cartel completo queda así:

NJPW «NJPW STRONG RESURGENCE 2024», 11.05.2024

Toyota Arena, Ontario, California, USA

0. Kickoff: Matt Vandagriff vs. Adrian Quest.

00. Kickoff: Mustafa Ali vs. Lio Rush.

1. The DKC, Rocky Romero y Tomohiro Ishii vs. Jack Perry, Ren Narita y EVIL.

2. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

3. Tetsuya Naito y Yota Tsuji vs. KENTA y David Finlay.

4. Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr..

5. NJPW Strong Tag Team Title: Mikey Nicholls y Shane Haste (c) vs. El Phantasmo y Hikuleo.

6. NJPW World Television Title: Jeff Cobb (c) vs. Lance Archer.

7. STRONG Women’s Title: Stephanie Vaquer (c) vs. Alex Windsor.

8. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Yuya Uemura.

9. NJPW Strong Openweight Title – No Rope Last Man Standing Match: Eddie Kingston (c) vs. Gabe Kidd

10. IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley (c) vs. Shota Umino