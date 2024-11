NJPW: Cartel «Power Struggle 2024» Sabre vs Takagi

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para su magna función «Power Struggle 2024» donde se expondrán cuatro títulos y concluye el torneo «Super Jr. Tag League 2024«.

► «Power Struggle 2024» – Cartel Completo

Se dieron a conocer tres combates donde intervendrán los participantes del torneo de parejas junior que no alcanzaron a llegar a la gran final, significando además la despedida de los luchadores foráneos que fueron invitados a participar en esta justa.

Además se dará una aparición especial de Kenny Omega.

Para la gran final del torneo junior, TMDK (Robbie Eagles y Kosei Fujita) enfrentarán a Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) quienes llegan a la gran final por segunda ocasión consecutiva y buscan repetir la hazaña de ganar la competencia.

El cartel completo queda así:

NJPW «POWER STRUGGLE ~SUPER JR. TAG LEAGUE 2024~», 04.11.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

0. Shoma Kato, Capitan Suicida y Tiger Mask vs. Ninja Mack, the DKC y YOH

1. Taiji Ishimori, Gabe Kidd, Robbie X, Drilla Moloney y Clark Connors vs. KUSHIDA, Kevin Knight, Jude London, Paris de Sila y Katsuya Murashima.

2. Dragon Dia, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma y Toru Yano vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Yota Tsuji y Tetsuya Naito.

3. Special Tag Match: Hiroshi Tanahashi y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita

4. Special Singles Match: Shota Umino vs. SANADA

5. IWGP Tag Team Title: Shane Haste y Mikey Nicholls (c) vs. Great-O-Khan y HENARE.

6. Super Jr. Tag League – Final: Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. TJP y Francesco Akira

7. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. Master Wato

8. IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Taichi

9. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shingo Takagi