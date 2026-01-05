NJPW: Cartel «New Year Dash!»

Luego de las emociones vivida en Wrestle Kingdom 20, New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «New Year Dash!«.

► Cartel «New Year Dash!»

ESta será la primera función tras la era Tanahashi y tendrá verificativo en el Ota City General Gymnasium.

El único duelo que había sido anunciado con antelación, era la lucha por el Campeonato de Parejas IWGO donde The Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) defenderán el cetro contra los ganadores de la World Tag League 2025, Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa de TMDK.

House of Torture (DOUKI y SHO) expondrán el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP contra las duplas de El Desperado y KUUKAI, TMDK (Robbie Eagles y Kosei Fujita) y BCWD (Taiji Ishimori y Robbie X).



También se dio a conocer que Jake Lee y Yota Tsuji estarán en un combate por equipos de cuatro contra cuatro aunque en bandos opuestos. Luego de que Tsuji se coronara doble monarca en el Tokyo Dome, fue atacado por la espalda por Jake Lee, con el que se pone de manifiesto el interés del reaparecido luchador pors los dos títulos principales de NJPW.

El flamante Campeón de Peso Abierto NEVER, Aaron Wolf, está programado para una lucha donde hará equipo con Toru Yano, YOH y Master Wato para enfrentar a House of Torture (EVIL, Ren Narita, Don Fale & Dick Togo).

El cartel completo queda así:

NJPW «NEW YEAR DASH!!», 05.01.2026

Ota City General Gymnasium

1. Shota Umino, Yuya Uemura y Katsuya Murashima vs. Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima

2. El Phantasmo y Shoma Kato vs. KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin vs. SANADA, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru

4. Gabe Kidd, Hiromu Takahashi y Clark Connors vs. Andrade El Idolo, Francesco Akira y Jakob Austin Young

5. Aaron Wolf, Toru Yano, YOH y Master Wato vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Don Fale y Dick Togo

6. Yota Tsuji, Shingo Takagi, David Finlay y Drilla Moloney vs. Jake Lee, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 4 Way Match: SHO y DOUKI (c) vs. El Desperado y KUUKAI vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. Taiji Ishimori y Robbie X

8. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa