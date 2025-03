New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para la función en la que concluye el torneo anual de eliminación directa «New Japan Cup 2025«.

► «New Japan Cup 2025» Final – Cartel completo

La función tendrá verificativo en el Aore Nagaoka de Nagaoka en Niigata.

El Phantasmo volvió a hacer un desafío abierto donde enfrentará a un rival que se conocerá hasta el momento del combate, en lo que será la cuarta defensa titular del Campeonato de la TV NJPW World.

Además, Hiroshi Tanahashi continúa con su gira de despedida y esta vez sostendrá un mano a mano contra el experimentado Satoshi Kojima.

También se dará continuidad a la rivalidad que tienen House of Torture y War Dogs, donde ningún equipo se dará cuartel.

En la batalla estelar, David Finlay y Shota Umino se enfrentarán para definir al ganador del torneo «New Japan Cup 2025». Ellos fueron los ganadores de sus respectivos grupos y en la conferencia previa se declararon la guerra, misma que será sin cuartel. El vencedor de esta competencia ganará el derecho a contender por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en Sakura Genesis 2025, contra Hirooki Goto, el actual monarca máximo de NJPW.

El cartel completo queda así:

NJPW «New Japan Cup 2025», 20.03.2025

Aore Nagaoka

0. Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Katsuya Murashima y YOSHI-HASHI

1. NJPW World Television Title: El Phantasmo (c) vs. ???

2. Satoshi Kojima vs. Hiroshi Tanahashi.

3. Bad Luck Fale, Chase Owens y SANADA vs. Taichi, TAKA Michinoku y Yuya Uemura

4. BUSHI, Hiromu Takahashi y Tetsuya Naito vs. Callum Newman, Jakob Austin Young y Jeff Cobb.

5. Ren Narita, SHO y Yujiro Takahashi vs. Drilla Moloney, Gabe Kidd y Taiji Ishimori.

6. Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. EVIL y Yoshinobu Kanemaru

7. El Desperado, Hirooki Goto y Oleg Boltin vs. Hartley Jackson, Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.

8. New Japan Cup – Final: David Finlay vs. Shota Umino.