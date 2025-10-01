NJPW: Cartel «King of Pro Wrestling 2025» Sabre vs Takeshita

El Tokyo Ryogoku Kokugikan será el escenario para «King of Pro Wrestling 2025» la siguiente magna función de New Japan Pro Wrestling donde se expondrán cinco campeonatos.
► «King of Pro Wrestling 2025»
El Phantasmo celebra 20 años como profesional, por lo que expondrá el Campeonato de la TV NJPW World enfrentando a Hiroshi Tanahashim quien continua el camino a su despedida.,
Oleg Boltin pone en disputa por tercera ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER chocando contra EVIL, líder de House of Torture quien sin duda contará con el respaldo de su facción.
El Campeonato de Parejas IWGP estará en juego cuando los nuevos campeones The Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice), defiendan el título contra el formidable equipo de Shota Umino y Yuya Uemura, quienes serán una buena prueba para los recién coronados campeones.
Gabe Kidd y Yota Tsuji chocarán por el Campeonato Global Peso Completo IWGP en la tercera vez que Kidd lo pone en disputa. Ambas superestrellas se han enfrentado en individuales 23 veces, con Tsuji con una ligera ventaja de 11-10-2 contra Kidd. Se espera que sea una batalla dura y violenta cuando estos dos rivales se vuelvan a encontrar el 13 de octubre.
El evento principal contará con el Campeón Mundial Peso Completo IWGP, Zack Sabre Jr., defendiendo su cetro por tercera vez su segundo reinado contra el ganador del torneo G1 Climax 35, Konosuke Takeshita. Este será el desempate entre las dos superestrellas, ya que Sabre Jr. y Takeshita se enfrentaron dos veces en el torneo G1 Climax 35. Sabre Jr. derrotó a Takeshita en un combate del Grupo B el 30 de julio, mientras que Takeshita se alzó con la victoria sobre Sabre Jr. en las semifinales de este mismo torneo. Como atractivo adicional, el ganador de esta función, tiene pase directo a la gran estelar de Wrestle Kingdom 20 en el Tokyo Dome como el campeón máximo de NJPW.
El cartel completo queda así:
NJPW «KING OF PRO-WRESTLING 2025», 13.10.2025
Tokyo Ryogoku Kokugikan
1. Special Six Man Tag Match: Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Titan vs. David Finlay, Taiji Ishimori y Clark Connors
2. Special Singles Match: Drilla Moloney vs. SANADA
3. Hirooki Goto Return Match: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y YOH vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita
4. NJPW World TV Title – El Phantasmo Debut 20th Anniversary Match & Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: El Phantasmo (c) vs. Hiroshi Tanahashi
5. NEVER Openweight Title: Oleg Boltin (c) vs. «King of Darkness» EVIL
6. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Shota Umino y Yuya Uemura
7. IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Yota Tsuji
8. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA