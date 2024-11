NJPW: Cartel «Fighting Spirit Unleashed» Kidd vs Fujita

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «Fighting Spirit Unleashed«, el penúltimo evento de 2024 realizado por la sub marca NJPW Strong.

► Cartel «Fighting Spirit Unleashed»

El cartel quedó integrado por once combates, tres de ellos de campeonato.

Además de varios duelos especiales que llaman la atención por lo novedosos que resultaron; tal es el caso del que sostendrán Yota Tsuji y Shingo Takagi de Los Ingobernables de Japón contra Undisputed Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) de AEW.

Otro de los últimos duelos en agregarse es el que protagonizarán West Coast Wrecking Crew (Royce Isaacs y Jorel Nelson) contra Dirty Works (Tom Lawlor y Fred Rosser) en modalidad a ganar dos de tres caídas, usando en cada caída, implementos de lucha diferentes.

El cartel completo queda así:

NJPW «FIGHTING SPIRIT UNLEASHED», 08.11.2024

Lowell Memorial Auditorium, Massachusetts, Estados Unidos

0. STRONG Survivor Match: Matt Vandagriff vs. Seabass Finn

1. David Finlay vs. Kevin Knight

2. STRONG Openweight Title: Mikey Nicholls y Shane Haste (c) vs. James Drake y Zack Gibson

3. Lio Rush vs. Mustafa Ali

4. 2/3 Falls Match (1st: Table Match, 2nd: Submission Match, 3rd: Last Man Standing Strap Match): Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Royce Isaacs y Jorel Nelson

5. STRONG Women’s Title, 4 Way Contendership Match: Anna Jay vs. Trish Adora vs. Koguma vs. Hazuki

6. Shingo Takagi y Yota Tsuji vs. Matt Taven y Mike Bennett

7. Ryohei Oiwa vs. KENTA

8. Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito vs. Shota Umino y Tomohiro Ishii

9. AEW International Title: KONOSUKE TAKESHITA (c) vs. TJP

10. STRONG Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Kosei Fujita