Luego de una exitosa defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ​​por parte de Zack Sabre Jr. tras un impresionante combate técnico contra Nigel McGuinness en Londres, el título estará nuevamente en juego en Kobe.

► Se agregaron dos luchas de campeonato al cartel

Esto fue dado a conocer por New Japan Pro Wrestling al revelar el cartel completo para el evento «Destruction in Kobe 2025«.

También se oficializó para Destruction en Kobe la defensa del Campeonato de Peso Abierto NEVER de Oleg Boltin contra Don Fale. En las semifinales del G1 Climax, Fale y Yujiro Takahashi añadieron un insulto a las lesiones del combate cuando Fale atacó al gigante kazajo después de la campana. Fale conectó un codazo y cubrió a Boltin con Yujiro contando hasta la cuenta de tres, asegurándose así la oportunidad para retarlo.

Tras su eliminación del G1 Climax, Zack Sabre Jr. prometió que, como campeón, debía enmendar las derrotas de la campaña de verano, empezando por Ren Narita. Al oír esto, Narita intentó dominar a Sabre en un ataque posterior a la lucha por equipos en la final del G1, acciones que tuvieron repercusión en el evento principal, cuando Sabre frustró los intentos de Narita de interferir a favor de EVIL. Ahora el duelo contra Narita se ha oficializado y será la estelar en Kobe.

El cartel completo queda así

NJPW «DESTRUCTION IN KOBE», 28.09.2025

Kobe World Memorial Hall

1. Shota Umino, Yuya Uemura y YOSHI-HASHI vs. «King of Darkness» EVIL, SANADA y Dick Togo

2. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Great-O-Khan

3. NEVER Openweight Title: Oleg Boltin (c) vs. Don Fale

4. IWGP Tag Team Title: Tomohiro Ishii & Taichi (c) vs. Yuto-Ice & OSKAR

5. Special Singles Match: Hiromu Takahashi vs. Taiji Ishimori

6. Special Singles Match: Yota Tsuji vs. David Finlay

7. IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Shingo Takagi

8. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Ren Narita